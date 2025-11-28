Minimax Mobile Services ergänzt ihr umfangreiches Serienportfolio im Bereich mobiler Löschanlagen

Die Minimax Mobile Services GmbH erweitert ihr Serienportfolio um leistungsstarke mobile Kfz-Anhänger-Löschanlagen und bietet jetzt ein noch umfassenderes Sortiment für flexiblen, mobilen Brandschutz.

_Bad Urach, 16.02.2026 – Die Minimax Mobile Services GmbH erweitert ihr Angebot an mobilen Brandschutzlösungen um neue Löschanlagen auf Kfz-Anhänger-Basis. Die leistungsstarken Einheiten sind ab sofort als Serienmodelle bestellbar und ergänzen die bereits erfolgreich eingeführten mobilen Rollcontainer-Löschanlagen. Mit dem Ausbau des Portfolios bietet das Unternehmen nun ein abgestimmtes Sortiment für flexiblen, mobilen Brandschutz in Industrie, Gewerbe und bei Feuerwehren._

Mobile Kfz-Anhänger-Löschanlagen: hohe Löschleistung einfach bestellbar

Die neuen Löschanlagen auf Kfz-Anhänger wurden speziell für Unternehmen und Einsatzkräfte entwickelt, die große Löschmittelmengen schnell und sicher an den Einsatzort bringen müssen. Als Serienmodelle stehen sie kurzfristig ohne individuelle Sonderkonstruktion zur Verfügung und bringen eine etablierte Standardausstattung mit – ideal für Werkfeuerwehren, kommunale Feuerwehren sowie Betriebe mit erhöhtem Brandrisiko.

Wesentliche Vorteile der Anhänger-Löschanlagen:

* Hoher Löschmittelvorrat (250 kg Pulver bzw. 240 kg CO?) für unterschiedliche Brandklassen und anspruchsvolle Einsatzbereiche

* Serienmodell – sofort bestellbar, keine Sonderkonstruktion erforderlich

* Einfache und intuitive Bedienung

* Mobil und flexibel durch straßenzugelassene Anhängertechnik

* Robuste Bauweise für anspruchsvolle Bedingungen

Durch ihre kompakte Bauform und die Transportflexibilität per Zugfahrzeug eignen sich die Kfz-Anhänger-Löschanlagen besonders für weitläufige Werksgelände, Energieversorger, petrochemische Anlagen sowie temporäre oder wechselnde Einsatzorte, wie Baustellen.

„Mit den neuen Kfz-Anhänger-Löschanlagen bieten wir unseren Kunden eine weitere sofort einsatzbereite Lösung für den mobilen Brandschutz – leistungsstark, flexibel und praxistauglich“, sagt Sebastian Lotz, Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung bei Minimax Mobile Services.

Rollcontainer-Löschanlagen: Der dynamische Einstieg in leistungsstarken mobilen Brandschutz

Bereits 2025 stärkte Minimax Mobile Services ihr Angebot durch die Einführung standardisierter Rollcontainer-Löschanlagen. Diese Einheiten stehen mit 250 kg Löschpulver (ABC, BC oder D) oder 120 kg CO? bereit und ermöglichen es, große Löschmittelmengen besonders schnell und dynamisch an Brandherde zu bringen.

Vorteile der Rollcontainer-Löschanlagen:

* Maximale Flexibilität durch Euro-Palettenmaß (1200 x 800 mm)

* Leicht zu verladen auf Fahrzeugen mit Ladebordwand oder in Abrollbehältern

* Sehr gute Manövrierbarkeit über vier gelenkte Rollen mit Feststellern

* Hoher Sicherheitsstandard durch integrierte Totmannbremse

* Als Serienmodell für einen großen Anwenderkreis konzipiert

Die Rollcontainer-Löschanlagen haben sich als zuverlässige Lösung etabliert – besonders dort, wo große Löschmittelmengen ohne Fahrzeug mobil eingesetzt werden müssen.

Komplettes Angebot für mobilen Brandschutz – jetzt noch umfassender

Mit den neuen mobilen Kfz-Anhänger-Löschanlagen, den mobilen Rollcontainer-Löschanlagen und den bewährten fest installierten Löschsystemen für Feuerwehrlösch- und Einsatzfahrzeuge bietet Minimax Mobile Services nun ein vollständiges, modular aufgebautes Produktsortiment für unterschiedliche mobile Brandschutzanforderungen; alles aus einer Hand, in bewährter Qualität und inklusive Service und Wartung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Minimax Mobile Services GmbH

PR- Team

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

Deutschland

fon ..: 071251540

web ..: https://www.minimax-mobile.com/home/

email : PR-mobile@minimax-de

Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

– Feuerlöscher

– Fahrbare Feuerlöschgeräte

– Löschwassertechnik

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

– Sicherheitsgrafiken

– Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

– Training und Ausbildung

abdeckt.

Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebsmitarbeiter und Servicetechniker in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.



Pressekontakt:

Minimax Mobile Services GmbH

Frau Katja Backen

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

fon ..: +49 172 63 14 725

email : backenk@minimax.de

