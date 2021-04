Schneider Electric stellt neues Reseller-Programm für Managed-Power-Services im Edge-Bereich vor

„Edge Software & Digital Services“-Programm bietet Margenvorteile und Marketing-Support für IT-Lösungsanbieter

Schneider Electric, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und -automatisierung, hat das Reseller-Programm „Edge Software & Digital Services“ vorgestellt. Es bietet Resellern viele Vorteile, Support-Tools und Zertifizierungen für das Geschäft im Bereich Managed-Power-Services. Das Programm ergänzt das signifikante Marktwachstum im Edge-Segment und schafft für IT-Reseller die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze mit Monitoring- und Management-Diensten für Infrastrukturen von Kunden zu generieren. Die Basis dazu liefert das EcoStruxure IT „Software & Digital Services“-Angebot von Schneider Electric. Das neue Programm ist Bestandteil des „mySchneider IT Solutions“-Partnerprogramms (ehemals APC Channel Partner Programm).

EcoStruxure IT „Software and Digital Services“ bieten Flexibilität und Skalierbarkeit

Mit den neuen digitalen Services von Schneider Electric können Anbieter von IT-Lösungen ihr IT-Dienstleistungsangebot ganz nach Bedarf skalieren. Das flexible, anpassbare Portfolio wurde speziell mit dem Blick auf Channel-Partner entwickelt und ermöglicht es IT-Lösungsanbietern, fortschrittliche 24/7-Fernüberwachung sowie Remote- und On-Site-Support anzubieten. Dabei können sie sowohl ihre eigenen Service-Kapazitäten nutzen oder spezielle Aufgaben an die Service-Experten von Schneider auslagern. Das digitale Serviceportfolio von Schneider Electric wird dabei über die EcoStruxure-IT-Plattform realisiert, die eine erfolgreiche Bereitstellung, Überwachung und Wartung im Edge-Bereich unterstützt. Partner können Software und digitale Services individuell auswählen und aufeinander abstimmen, sodass sie eine optimale Lösung für ihr jeweiliges Geschäftsmodell und die Anforderungen ihrer Kunden erhalten.

Der Business Case für den Aufbau eines Managed-Power-Service-Angebots

Der Markt für Managed Services hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich vergrößert und repräsentiert heute fast 130 Milliarden Euro1 an durch den IT-Channel erbrachten Umsätzen. Durch den Aufbau eines Managed-Power Service-Angebots können Reseller und Systemhäuser schnell und einfach neue Einnahmequellen erschließen, indem sie die Edge-Infrastrukturen ihrer Kunden zentral überwachen und verwalten. Zu den kritischen Infrastrukturkomponenten gehören dabei USV-Systeme, Kühlung, Umgebungssensoren und Zutrittskontrolle. Betrachtet man den Lebenszyklus einer IT-Anlage, so sorgen Managed-Power-Services etwa für das 1,5-fache2 an zusätzlichem Umsatz. Darüber hinaus können IT-Lösungsanbieter die Ausfallsicherheit von IT-Standorten durch proaktive Wartung erheblich verbessern, Hardware-Erneuerungen frühzeitig identifizieren und so die IT-Betriebskosten ihrer Kunden senken.

Ressourcen zur Unterstützung von IT-Partnern beim Aufbau ihres Managed-Power-Angebots

Um die Initialkosten auszugleichen, beinhaltet das „Edge Software & Digital Services“-Programm von Schneider Electric einen Customer-Lifecycle-Rabatt. Die Initiative wurde auf Grundlage des Feedbacks von IT-Lösungsanbietern entwickelt und belohnt mySchneider-IT-Partner für verschiedene Aktionen während des gesamten Lebenszyklus der Kundenbeziehung, einschließlich der Installation, Überwachung, Wartung und Nachrüstung von IT-Kundenanlagen.

Im Rahmen des neuen Service-Angebots erhalten Schneider-Electric-Partner kostenlosen Zugang zu verschiedenen Ressourcen, wie etwa dem E-Guide „The Essential Guide to Growing your Business with Managed Power Services“, einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den reibungslosen Aufbau von Managed-Services-Angeboten unterstützt. Das Programm bietet außerdem zwei neue Zertifizierungspfade, die auf die spezifischen Schwerpunkte der jeweiligen Partner zugeschnitten sind. Zur Auswahl stehen dabei die Optionen Vertrieb von Software und Services oder Full-Service-Monitoring und Management. Beide Zertifizierungen sind darauf ausgelegt, die Kompetenzen der Partner im Bereich Managed-Power-Services zu erhöhen, unabhängig von der aktuellen Geschäftsphase und dem Know-how.

Zertifizierte Partner erhalten ebenfalls die Unterstützung eines dedizierten Partner-Success-Managers, der sie durch ihre Geschäftsentwicklungsphasen begleitet und die Zeit bis zur Umsatzerzielung beschleunigt. Alle Teilnehmer des Programms haben zudem Zugriff auf spezielle Design-Tools sowie auf die Exchange-Plattform von Schneider Electric, eine offene Business-Plattform, die Branchenexperten und Technologiepartner miteinander verbindet.

„Die Beschleunigung des Edge Computing bietet IT-Lösungsanbietern enorme Chancen, ihre wiederkehrenden Umsatzströme durch den Verkauf von Managed-Power-Services zu steigern“, sagt David Terry, VP IT Channels, Schneider Electric Europe. „Wir haben ein umfassendes Programm für Partner entwickelt, das den Aufbau eines Angebotsportfolios mit Managed-Power-Services vereinfacht und beschleunigt. Reseller können Edge-Standorte so effektiv überwachen und verwalten und damit eine entscheidende geschäftskritische Priorität vieler Kunden erfüllen.“

Laut Gartner werden bis 2025 schätzungsweise 75 Prozent der von Unternehmen generierten Daten außerhalb eines traditionellen, zentralisierten Rechenzentrums oder der Cloud erstellt und verarbeitet werden. Da die Edge-Infrastruktur jedoch geografisch verteilt ist, oft ohne IT-Personal vor Ort, erfordert sie zwangsläufig ein Remote-Management. Diese Entwicklung ebnet dem IT-Channel den Weg für attraktive Chancen beim Verkauf von Managed-Power-Services. Dennoch bieten heute nur etwa 27 Prozent der IT-Lösungsanbieter diese Dienstleistungen an.

Zu den Kernkomponenten des „Edge Software & Digital Services“-Programms gehören:

o Lebenszyklus-Rabatte – ein kontinuierlicher finanzieller Vorteil für IT-Lösungsanbieter zur Reinvestition in ihr Geschäft

o Schritt-für-Schritt-E-Guide – „The Essential Guide to Growing Your Business with Managed-Power-Services“.

o Zertifizierungspfade – Ausbildungskurse zur Steigerung der technischen und geschäftlichen Kompetenz in Bezug auf digitale Fernüberwachungssoftware und Serviceoptionen

o EcoStruxure IT „Software und digitale Services“: Zugang zum flexiblen Portfolio von Schneider Electric, das fortschrittliche Fernüberwachung rund um die Uhr sowie Fern- und Vor-Ort-Support bietet

Weitere Informationen über die EcoStruxure IT „Software & Digital Services“ finden Partner in ihrem mySchneider-Bereich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

