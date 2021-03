Edge-Projekte einfacher umsetzen mit dem Local-Edge-Configurator von APC by Schneider Electric

Registrierte Partner profitieren von einem exklusiven Konfigurationstool für Edge-Umgebungen

Daten sind heute der Treibstoff der gesamten Industrie und IT-Landschaft. Da diese Daten aber nicht nur immer umfangreicher werden, sondern auch immer schneller in dezentralen Strukturen verarbeitet werden müssen, erlebt Edge-Computing seit Jahren einen enormen Aufschwung. Der Betrieb einer modernen Produktionsanlage wäre beispielsweise ohne die in Micro-Datacentern vor Ort bereitgestellte Rechenleistung kaum noch möglich, weil die Latenzen der Transportnetze zwischen einem zentralen Rechenzentrum und der Anlage viel zu hoch sind, um eine Verarbeitung nahezu in Echtzeit zu gewährleisten.

Sollen solche Anlagen beispielsweise um neue Standorte erweitert werden, bleibt meist nicht viel Zeit für eine ausgedehnte Planungsphase. Deshalb steht APC by Schneider Electric seinen registrierten Partnern über das Partnerportal den Local-Edge-Configurator zur Seite. Mit diesem Tool ist es möglich, Edge-Datacenter per Drag and Drop zu einfach und schnell zu konfigurieren. Zahlreiche Vorlagen für Server- und Hyperkonvergenzlösungen mit Infrastruktur-Produkten von Schneider Electric sowie Netzwerk- und Serverkomponenten weiterer Partner-Hersteller erlauben die Auswahl der passenden Lösung in kürzester Zeit. Grundlage für die Konfigurationen ist die Micro DC Xpress-Lösung von APC by Schneider Electric.

Pre-Sales-Mitarbeiter von Schneider Electric unterstützen Partner auch gerne bei der Projektplanung direkt vor Ort. Darüber hinaus können Partner sich als APC Edge Sales Associate zertifizieren lassen, um Kunden via Remoteverbindung bei Installationen oder dem Betreiben der Anwendungen optimal zu unterstützen.

Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Videoblog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/management/michel-arres/wachstumstreiber-edge-computing.jsp



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neu in Köln: der Design 05 Kugelschreiber von Otto Hutt