Micro DC Xpress von APC by Schneider Electric: Micro-Datacenter für Edge- und IIoT

Einfache und schnelle Installation durch vorgefertigte Data-Center-Module

Mit der Micro DC Xpress-Baureihe von APC by Schneider Electric lassen sich vorkonfigurierte Micro-Datacenter für die Anwendungsbereiche Edge-Computing und IIoT schnell und einfach zusammenstellen und ausrollen.

In den nach Kundenwunsch vorkonfigurierbaren und getesteten Data Centern sind eine intelligente Stromverteilung (PDU) und ein USV-System mit 2N-Redundanz sowie einer Kapazität von 3 bzw. 5 kV integriert. Ein Netbotz Rack Monitor 250 mit Tür-,Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren überwacht je nach gewählter Konfiguration das Micro-Datacenter. Eine Zugangskontrolle ist über eine Key Card möglich. Basis für das Micro-Datacenter bilden die 19″-Racks der Netshelter SX-Reihe mit 24 oder 42 Höheneinheiten und einer Bautiefe von jeweils 1070 Millimetern, die sich auch in widrigen Umgebungen betreiben lassen.

Durch die Lieferzeit von lediglich zwei bis drei Wochen reduziert Schneider Electric Komplexität und Kosten für den Kunden. Micro DC Xpress ist von führenden konvergenten und hyperkonvergenten IT-Herstellern wie Cisco und Nutanix zertifiziert. So können Kunden, Partner oder Integratoren ihre IT-Komponenten bereits vor dem sicheren Versand zum Einsatzort installieren. Mit StruxureWare for Data Centers, der Data Center Infrastructure Management (DCIM)-Lösung von Schneider Electric, können die Micro DC Xpress Micro-Datacenter in ein größeres IT-Monitoring-System oder ein Remote Management System eines Managed Service Providers integriert und über die Cloud überwacht und verwaltet werden.

„Mit der zunehmenden Auslagerung von Diensten in die Cloud entwickelt sich die IT-Landschaft ständig weiter. Die Geräte und Anwendungen, die vor Ort vorgehalten werden, werden immer wichtiger. Dem tragen wir mit den neuen Xpress-Modellen Rechnung und ermöglichen die schnelle und kosteneffektive Bereitstellung einer sicheren IT-Infrastruktur an jedem beliebigen Standort, unabhängig von Platzbeschränkungen oder Umgebungsbedingungen“, sagt Michel Arres, Vice President Schneider Electric IT Business Deutschland. „Damit können datenintensive sowie latenz- und bandbreitenempfindliche Edge-Computing-Lasten sicher und mit der gleichen standardisierten Infrastruktur eingesetzt werden, die auch in einigen der größten und komplexesten Rechenzentren der Welt zu finden sind.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

