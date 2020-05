Schneider Electric: Remotemanagement von Edge-Umgebungen als kritische Unternehmensbestandteile

Einfaches und sicheres Verwalten verteilter Standorte durch cloudbasierte Überwachungslösungen

Datenhaltung- und -verarbeitung im Unternehmensumfeld folgt laut Schneider Electric mehr und mehr dem Trend der Dezentralisierung. Der Grund dafür ist, dass immer größere Datenmengen an mehreren Standorten nahezu in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Dies lässt sich bei einer zentralen Datenverarbeitung durch zu hohe Latenzen nicht zuverlässig realisieren. Die dezentrale Datenverarbeitung erfolgt in sogenannten Edge-Rechenzentren, die teilweise nur aus einem einzigen Rack bestehen, aber durch ihre Nähe zu den Systemen oder Nutzern, deren Daten sie verarbeiten, nahezu latenzfrei ansprechbar sind. Somit liegen immer mehr unternehmenskritische Daten auf den meist heterogenen Strukturen aus verteilten Edge-Standorten und machen Edge-Installationen dadurch zu kritischen Unternehmensbestandteilen, die ebensolche Betriebs- und Zugriffsicherheit erfordern, wie in ein großes, zentrales Rechenzentrum.

Edge-Installationen befinden sich häufig in Räumlichkeiten, die eigentlich nicht für den IT-Betrieb vorgesehen waren, wie beispielsweise Ladengeschäfte, Produktionshallen oder Gastronomiebetriebe. Oft fehlen dort eine ausreichende Klimatisierung und spezielle Zugangskontrollen. Dementsprechend hoch sind die Anforderungen an die eingesetzten Infrastrukturkomponenten und deren zentrale Überwachung.

Durch den Einsatz besonders stabiler Racks mit Zugangsschutz wie dem Smart Bunker von APC by Schneider Electric sowie kompakten Kühl- und USV-Lösungen, Umgebungsüberwachung und der cloudbasierten Management-Lösung Schneider Electric Ecostruxure IT Expert, lassen sich auch Edge-Rechenzentren für kritische Anwendungen sicher betreiben. Die Management-Lösung kann KI-gestützt Auffälligkeiten in den Statusdaten erkennen und so auf bevorstehende Ausfälle von Komponenten hinweisen, bevor diese den Betrieb beeinträchtigen (predicitive maintenance). Alle Statusdaten lassen sich zugangsbeschränkt weltweit über die Cloud einsehen. Kommen neue Standorte dazu, skaliert die Lösung einfach mit ? ohne dass zusätzliche Hardware angeschafft werden muss. Auch die Kosten sind absolut transparent: Gezahlt wird nur für die Installationen, die gerade benötigt werden.

Mehr zu Schneider Electric Ecostruxure IT Expert erfahren Sie auf https://ecostruxureit.com/ecostruxure-it-expert/?lang=de.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



