Schneider Electric und AVEVA stellen End-to-End-Lösung für Multi-Site- und Hyperscale-Rechenzentren vor

Die Partnerschaft liefert innovative Lösungen für den wachsenden Rechenzentrumsmarkt.

AVEVA, weltweit führender Anbieter von Engineering- und Industriesoftware, und Schneider Electric sind zur Bereitstellung von innovativen Lösungen für den Rechenzentrumsmarkt eine erweiterte Partnerschaft eingegangen.

Die Komplexität des Betriebs und der Wartung von Hyperscale-Rechenzentren stellt weltweit viele Herausforderungen dar. Die Kombination der skalierbaren Industriesoftware von AVEVA mit den Steuerungs- und Überwachungsfunktionen von EcoStruxure für Rechenzentren von Schneider Electric ermöglicht tiefe Einblicke in den täglichen Betrieb und hilft somit diese Herausforderungen besser zu meistern.

Die Partnerschaft ermöglicht die Verbindung von Plattformen und Datensätzen, die zuvor in unterschiedlichen Systemen existierten. Die Mitarbeiter des Rechenzentrums können so schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen und die Anlagen- und Betriebseffizienz während des gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums optimieren. Zudem ist die Lösung in der Lage, Daten, die lange Zeit in einzelnen Rechenzentren verwaltet wurden, über mehrere Standorte hinweg normalisieren und schließlich die IT/OT/IoT-Integration auf Unternehmensebene unterstützen, um eine Entscheidungsfindung in Echtzeit zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum AVEVA Unified Operation Center für Rechenzentren finden Sie unter https://sw.aveva.com/infrastructure/data-centers

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



