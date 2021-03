Ausgabe 01/2021 des eStrategy-Magazin steht zum kostenlosen Download bereit

Ab sofort steht Ausgabe 01/2021 des von TechDivision quartalsweise veröffentlichten eStrategy-Magazins zum Download unter www.estrategy-magazin.de mit dem Schwerpunkt „12 Monate Corona“ bereit.

Auf mehr als 140 Seiten werden von namhaften Experten spannende Einblicke und Best Practices zu den Themen Digitalisierung und E-Commerce gegeben. Dabei steht die aktuelle Ausgabe des Digital-Magazins unter dem Motto „12 Monate Corona und einige Lehren daraus“.

Man erinnert sich sicherlich noch an Februar 2020. Damals war die Welt noch in Ordnung und auch wenn es erste Infos zu einem neuartigen Virus aus China gab, hatte man damals nicht die leiseste Ahnung, was uns hier noch bevorstehen sollte. Inzwischen blicken wir auf rund 12 Monate Corona-Pandemie zurück und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man davon spricht, dass sich die Welt wie wir sie bis dahin kannten in sehr vielen Bereichen massiv gewandelt hat. Vor gut einem Jahr hätten viele beispielsweise auf die Frage nach weitgehend krisensicheren Branchen die Gastronomie genannt. Auch die Tatsache, dass wir Einstellungsgespräche und Vertragsverhandlungen ausschließlich remote und digital abhalten, war bis vor einem Jahr noch weitgehend undenkbar.

In der aktuelle eStrategy-Ausgabe wurde versucht, die letzten 12 Monate nochmals Revue passieren zu lassen und einige Bereiche, in denen Corona zu teilweise massiven Veränderungen geführt hat, etwas näher zu beleuchten. Manches davon wird vermutlich nicht für die Ewigkeit Bestand haben, anderes wird uns aber auch in der Zeit nach Corona bleiben. Einer dieser Gewinner, wenn man in diesem Kontext von Gewinnern sprechen kann, ist demnach zweifelsfrei das Thema der Digitalisierung.

Auszug aus der Inhaltsangabe zur Ausgabe 01/2021:

– Warum nur Kunden Innovationen im digitalen Marketing vorantreiben können

– Interview mit Christoph Kull (VP & MD Central Europe, Adobe) zu 12 Monaten Corona

– Marketing post Corona: Auf welche Bereiche sich Marketer jetzt konzentrieren sollten

– Vom klassischen CMS zur Digital Experience Plattform

– Wie Sie Ihre B2B Business-Ziele mit Content Marketing erreichen

– Untertitel in Videos – die unterschätzte Geheimwaffe

– Ziele setzen und Ziele erreichen – mit OKR und 4DX

– The „New Normal“ als Chance für den Handel?

Abgerundet wird die aktuelle Ausgabe erneut wieder mit einigen interessanten Buchtipps.

Ausgabe 01/2021 des eStrategy-Magazins steht ab sofort unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Das eStrategy-Magazin ist eine quartalsweise erscheinende, kostenlose Publikation des IT-Dienstleister TechDivision mit Fokus auf E-Commerce und Digitalisierung.

