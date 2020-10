Selbst reparieren zu besten Preisen: Gimmy´s Mietwerkstatt in Heuchelheim steht für Autoschrauber bereit

In Gimmy´s Mietwerkstatt können private Autoschrauber ihre Kfz-Reparatur selbst vornehmen. Die Hobbywerkstatt in Heuchelheim bietet außerdem Dienstleistungen wie Ölwechsel oder Kfz-Aufbereitung an.

Selbst reparieren zu fairen Preisen und mit hochwertiger Ausrüstung: Gimmy’s Mietwerkstatt in Heuchelheim bietet „Do-it-Yourself“-Autoschraubern beste Möglichkeiten, ihre Kfz-Reparatur, die Wartung oder ein Tuning selbst durchzuführen. Für die erforderlichen Arbeiten sind sämtliche Werkzeuge und Vorrichtungen vorhanden. In der Werkstatt gemietet werden können: vier Hebebühnen bis zur 4,2 Tonnen, ein Werkzeugwagen mit Grundausstattung, Spezialwerkzeuge, diverse Elektro- und Druckluftwerkzeuge, eine 20-Tonnen-Werkstattpresse, eine Reifenmontage- und Wuchtmaschine, ein Schweiß- sowie ein Diagnosegerät. Die Reparaturen können von montags bis samstags von jeweils 10 Uhr bis 20 Uhr erfolgen. In aller Ruhe lässt sich dann das Fahrzeug wieder in Schuss bringen. Wer Fragen hat oder Unterstützung benötigt, kann sich jederzeit an Inhaber Serif Öztuna und sein Team wenden. Sie sind gerne behilflich und stehen mit ihrem professionellen Service zur Verfügung. So übernehmen sie auf Wunsch die Reifenmontage und das Wuchten, führen eine Kfz-Fehlerdiagnose durch, setzen den Bordcomputer zurück oder geben vor der Reparatur die Parkbremse frei. Außerdem bietet die Hobbywerkstatt Ölwechsel, Reifenwechsel und die Einlagerung von Reifen sowie die Kfz-Aufbereitung an. Für diese sind unterschiedliche Pakete erhältlich – von Basisarbeiten bis zum Premiumpaket für die komplette Innen- und Außenpflege. Eine detaillierte Preisliste für alle Dienstleistungen sowie für die Mietwerkstatt finden sich auf der Homepage von Gimmy’s Mietwerkstatt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gimmy`s Mietwerkstatt

Herr Serif Öztuna

Auf Dem Langen Furt 4

35452 Heuchelheim

Deutschland

fon ..: 0151/56171037

web ..: http://www.gimmys-mietwerkstatt.de

email : info@gimmys-mietwerkstatt.de

Gimmy´s Mietwerkstatt in Heuchelheim bietet die Möglichkeit, Fahrzeugreparaturen und -wartungen selbst durchführen. Mit mehreren Hebebühnen, Spezialwerkzeugen, einem Schweißgerät, einer Werkstattpresse und vielem mehr ist die Selbsthilfewerkstatt bestens ausgestattet.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

