Ein Duo für alle Fälle: Ehepaar entwickelt persönliches Coaching für gestresste Manager

Olja und Bernhard Patter helfen zukünftig gemeinsam Menschen ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ihre Führungsrolle auszubauen und das Wohlbefinden langfristig zu verbessern.

Heute steuern Menschen beruflich und privat immer öfter in eine Sackgasse. Sie stehen dann vor der kaum lösbaren Herausforderung, irgendeinen Ausweg zu finden. Diese Erfahrungen machte das Ehepaar Olja und Bernhard Patter in den vergangenen Monaten mit Kundinnen und Kunden immer häufiger. So entstand die Idee, mithilfe eines spezialisierten Coaching-Programms – in einem attraktiven Umfeld – ihre jeweiligen Expertisen und Erfahrungen einzubringen, um Menschen ein ganzheitlichen Lösungsansatz bieten zu können, wie sie ihre Zukunft entspannter sowie erfolgreicher gestalten können.

Bernhard Patter, Mitinhaber von Chiemsee-Coaching, setzt mit seiner Frau als Partnerin im Rahmen des neu entwickelten Konzepts auf eine persönliche Ebene: „In unseren doch sehr unterschiedlichen Berufen, die wir bereits seit vielen Jahren ausüben, konnten wir zahlreiche und unterschiedlichste Erfahrungen sammeln. Gerade während der Corona-Krise und den damit verbundenen Coaching-Aufträgen von meiner Frau und mir ist uns bewusst geworden, dass wir uns auch perfekt beruflich ergänzen können. Der Auslöser war ein gemeinsamer Kunde, der die Unterstützung von meiner Frau und mir in Kombination in Anspruch nehmen wollte. Somit bieten wir jetzt auch eine ganzheitliche Lösung aus einer Hand. Und das ist einer wundervollen Umgebung – dem Chiemsee. Ein idealer Ort, um loszulassen, damit man sich auf etwas Neues und sicher Einzigartiges einlassen kann.“

„Wir helfen den Menschen, mögliche Schwächen zu erkennen und vor allem ihre Stärken gezielter einzusetzen. Unser Coaching konzentriert sich dabei in erster Linie auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele. Dabei haben wir verschiedene Ansätze erarbeitet, um mit Coaching-Teilnehmern und Teilnehmerinnen gemeinsam eine möglichst nachhaltige Lösung zu entwickeln, die deren Leben spürbar lebenswerter macht. Privat und beruflich natürlich“, ergänzt Olja Patter, Mitinhaberin von Chiemsee Coaching.

Bernhard Patter fokussiert sich im Rahmen des Chiemsee-Coachings besonders auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – bis hin zur Selbstführung, Management-Themen und Mitarbeiterführung. Als Team konzentriert sich das erfahrene Ehepaar Patter auf die Begleitung persönlicher Veränderungsprozesse im beruflichen oder privaten Kontext oder das jeweilige Stress-/Resilienz-Management und wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier entspannter sein können. Olja Patter wiederum hilft Menschen – als erfahrene Life-Coach – aktiv die Gesundheit und vor allen das Wohlbefinden spürbar zu verbessern. Dabei greift sie als ausgebildete Yogalehrerin auch auf unkonventionelle Methoden zurück, die bei der nachhaltigen Umsetzung Freude bereiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chiemsee Coaching by Olja & Bernhard Patter

Herr Bernhard Patter

Seestrasse 39

83257 Gstadt am Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8541 5849910

web ..: http://www.chiemsee-coaching.com

email : info@chiemsee-coaching.com

Über Chiemsee Coaching

Das Ehepaar Olja und Bernhard Patter begleitet Menschen – wie Führungskräfte im mittleren bis Top-Management – bei Veränderung, Wachstum und der persönlichen Entwicklung. In Gstadt am Chiemsee verfügen die mehrfach zertifizierten Coachs eine ausgesuchte Location, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein entsprechendes Ambiente bieten zu können.

Olja Patter:

Ursprünglich absolvierte Olja Patter ein technisches Studium, bevor sie verschiedene Lebenssituationen und -umstände, wie vor allem die Krankheit des Sohnes, beeinflusst haben, sich mit ganz anderen Themenbereichen auseinanderzusetzen. Die somit bereits vorhandenen Kenntnisse in Ernährungstechniken und Entspannungsmethoden vertiefte die ausgebildete Yogalehrerin im Laufe der Jahre mithilfe zahlreicher zusätzlicher Ausbildungen.

Bernhard Patter:

Der gebürtige Grazer Bernhard Patter ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Führungskräfte-, Verkaufs- und Persönlichkeitstrainings/Coachings in der Dienstleistungsbranche.



Pressekontakt:

L&T communications – PR for lifestyle and travel.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain

fon ..: 01781844946

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Selbst reparieren zu besten Preisen: Gimmy´s Mietwerkstatt in Heuchelheim steht für Autoschrauber bereit Next Generation Day: Initiative zur Zukunftssicherung im Maler- und Stuckateur-Handwerk von Caparol