Minimax Mobile Services GmbH erhält VdS-Zertifizierung nach DIN 18232-10

Minimax Mobile Services erfüllt als einer der ersten Fachbetriebe in Deutschland die neue DIN 18232-10 und setzt mit zertifizierter Expertise neue Maßstäbe in der Rauch- und Wärmefreihaltung.

_Bad Urach, 27. November 2025 – Als einer der ersten Fachbetriebe in Deutschland ist Minimax Mobile Services nach der neuen DIN 18232-10 zertifiziert – dem zentralen Standard für Rauch- und Wärmefreihaltung. Die Norm schafft verbindliche Qualitätsstandards und erhöht die Sicherheit bei allen Arbeiten in diesem Bereich._

Umfassende Zertifizierung für Entrauchungsanlagen

Dieser wichtige Qualitätsnachweis bestätigt Minimax Mobile Services die Erfüllung aller Anforderungen und die umfassende Fachkompetenz in allen relevanten Bearbeitungsphasen:

– Planung

– Projektierung

– Montage

– Inbetriebnahme

– Überprüfung

– Abnahme und

– Instandhaltung

Das Unternehmen erhielt die Zertifizierung für die Fachgebiete natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA) sowie Entrauchungsanlagen in Treppenräumen (EAT). Damit erfüllt Minimax Mobile Services die strengen Anforderungen der DIN 18232-10, die klare und verbindliche Standards für Dienstleister für die Bereiche Rauchableitung, Rauchabzug und Rauchfreihaltung festlegt. Für jede Projektphase müssen die vorhandenen Fachkenntnisse, Kompetenzen und Qualifikationen durch geeignete schriftliche Nachweise belegt sein.

Warum ist das wichtig?

Entrauchungsanlagen sind ein essenzieller Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes. Sie sorgen dafür, dass Rauch und Wärme im Brandfall zuverlässig abgeführt werden, um Menschenleben zu schützen und Sachschäden zu minimieren. „Die VdS-Zertifizierung bestätigt unsere Fachkompetenz und gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass alle Projektphasen nach höchsten Standards umgesetzt werden“, sagt Martin Jüttner, Produktmanager für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen bei Minimax Mobile Services.

Anspruch des Unternehmens: Qualität und Sicherheit

Mit diesem offiziellen Qualitätsnachweis unterstreicht Minimax Mobile Services seine führende Rolle in der Branche und bietet Auftraggebern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil – insbesondere bei Ausschreibungen, bei denen der Nachweis der Fachkompetenz zwingend gefordert ist.

Weitere Informationen zur Zertifizierung unserer Produkte und Dienstleistungen unter

https://www.minimax-mobile.com/info-center/zertifikate/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Minimax Mobile Services GmbH

PR- Team

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

Deutschland

fon ..: 071251540

web ..: https://www.minimax-mobile.com/home/

email : PR-mobile@minimax-de

Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

– Feuerlöscher

– Fahrbare Feuerlöschgeräte

– Löschwassertechnik

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

– Sicherheitsgrafiken

– Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

– Training und Ausbildung

abdeckt.

Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.



Pressekontakt:

Minimax Mobile Services GmbH

Frau Katja Backen

Minimaxstraße 1

72574 Bad Urach

fon ..: +49 172 63 14 725

email : backenk@minimax.de

