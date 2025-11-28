  • Minimax Mobile Services GmbH erhält VdS-Zertifizierung nach DIN 18232-10

    Minimax Mobile Services erfüllt als einer der ersten Fachbetriebe in Deutschland die neue DIN 18232-10 und setzt mit zertifizierter Expertise neue Maßstäbe in der Rauch- und Wärmefreihaltung.

    Bild_Bad Urach, 27. November 2025 – Als einer der ersten Fachbetriebe in Deutschland ist Minimax Mobile Services nach der neuen DIN 18232-10 zertifiziert – dem zentralen Standard für Rauch- und Wärmefreihaltung. Die Norm schafft verbindliche Qualitätsstandards und erhöht die Sicherheit bei allen Arbeiten in diesem Bereich._

    Umfassende Zertifizierung für Entrauchungsanlagen

    Dieser wichtige Qualitätsnachweis bestätigt Minimax Mobile Services die Erfüllung aller Anforderungen und die umfassende Fachkompetenz in allen relevanten Bearbeitungsphasen:

    – Planung
    – Projektierung
    – Montage
    – Inbetriebnahme
    – Überprüfung
    – Abnahme und
    – Instandhaltung

    Das Unternehmen erhielt die Zertifizierung für die Fachgebiete natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRWA) sowie Entrauchungsanlagen in Treppenräumen (EAT). Damit erfüllt Minimax Mobile Services die strengen Anforderungen der DIN 18232-10, die klare und verbindliche Standards für Dienstleister für die Bereiche Rauchableitung, Rauchabzug und Rauchfreihaltung festlegt. Für jede Projektphase müssen die vorhandenen Fachkenntnisse, Kompetenzen und Qualifikationen durch geeignete schriftliche Nachweise belegt sein.

    Warum ist das wichtig?

    Entrauchungsanlagen sind ein essenzieller Bestandteil des vorbeugenden Brandschutzes. Sie sorgen dafür, dass Rauch und Wärme im Brandfall zuverlässig abgeführt werden, um Menschenleben zu schützen und Sachschäden zu minimieren. „Die VdS-Zertifizierung bestätigt unsere Fachkompetenz und gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass alle Projektphasen nach höchsten Standards umgesetzt werden“, sagt Martin Jüttner, Produktmanager für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen bei Minimax Mobile Services.

    Anspruch des Unternehmens: Qualität und Sicherheit

    Mit diesem offiziellen Qualitätsnachweis unterstreicht Minimax Mobile Services seine führende Rolle in der Branche und bietet Auftraggebern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil – insbesondere bei Ausschreibungen, bei denen der Nachweis der Fachkompetenz zwingend gefordert ist.

    Weitere Informationen zur Zertifizierung unserer Produkte und Dienstleistungen unter

    https://www.minimax-mobile.com/info-center/zertifikate/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Minimax Mobile Services GmbH
    PR- Team
    Minimaxstraße 1
    72574 Bad Urach
    Deutschland

    fon ..: 071251540
    web ..: https://www.minimax-mobile.com/home/
    email : PR-mobile@minimax-de

    Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

    – Feuerlöscher
    – Fahrbare Feuerlöschgeräte
    – Löschwassertechnik
    – Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
    – Sicherheitsgrafiken
    – Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge
    – Training und Ausbildung

    abdeckt.

    Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

    Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

    Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.

    Pressekontakt:

    Minimax Mobile Services GmbH
    Frau Katja Backen
    Minimaxstraße 1
    72574 Bad Urach

    fon ..: +49 172 63 14 725
    email : backenk@minimax.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Minimax Mobile Services revolutioniert die Feuerlöscher-Wartung mit neuen Servicepaketen
      Minimax Mobile Services bringt neue Wartungspakete für Feuerlöscher auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe in Sicherheit, Transparenz und Service....

    2. Minimax erweitert Produktportfolio um mobile Brandschutzstation
      _Bad Urach, 28. November 2025 - Die Minimax Mobile Services GmbH, führender Anbieter innovativer Brandschutzlösungen, ergänzt ihr umfangreiches Portfolio um eine neue mobile Brandschutzstation. _...

    3. Die green consult services GmbH erhält den wachstumsstark. Award 2023
      Der Award für die innovativsten Gründer geht an einen neuen Player in der Energieszene....

    4. ProCoReX Europe GmbH erhält höchste Zertifizierung nach DIN Norm 66399 – Schutzklasse 3
      ProCoReX Europe GmbH wurde erneut zertifiziert - diesmal nach der höchsten Schutzklasse 3 der DIN Norm 66399. Verbesserte Sicherheitsstufen bei der Datenträgervernichtung garantieren maximale Sicherhe...

    5. Prüfung bestanden: Die VARIO Software erhält IDW-PS-880-Zertifizierung
      Das VARIO Warenwirtschaftssystem erhält nach eingehender Prüfung eines unabhängigen Instituts die Zertifizierung nach dem IDW PS 880-Standard (ugs. auch GoBD-Zertifizierung genannt)....

    6. EIPL erhält erneut Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
      Durch ein externes Audit vom TÜV Süd wurde die European Institute for Pharma Logistics Services GmbH (EIPL) erneut erfolgreich nach ISO 9001:2015 zertifiziert....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.