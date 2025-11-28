Minimax erweitert Produktportfolio um mobile Brandschutzstation

_Bad Urach, 28. November 2025 – Die Minimax Mobile Services GmbH, führender Anbieter innovativer Brandschutzlösungen, ergänzt ihr umfangreiches Portfolio um eine neue mobile Brandschutzstation. _

Mit der „Safety Station 360°“ reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen und sofort einsatzbereiten Sicherheitslösungen für temporäre Einsatzorte.

Sicherheit überall – schnell und effizient

Die Safety Station 360° vereint wichtige Komponenten für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sowie für Erste Hilfe in einer kompakten Einheit. Sie ist in Kürze auf- und abgebaut und eignet sich ideal für Baustellen, Industrieanlagen, Veranstaltungen und temporäre Einrichtungen – überall dort, wo eine feste Brandschutzinfrastruktur fehlt oder nicht praktikabel ist.

Ausstattung und Vorteile

* Manueller Alarm mit Sirene und BlitzlichtWandhalter zur Befestigung von Feuerlöschern

* Diebstahlsicherungen für Feuerlöscher

* Erste-Hilfe-Koffer und Augenspülstation

* Bebilderte Anleitung zur Brandbekämpfung

* Brandmeldezeichen F005 und Feuerlöscher-Zeichen F001

* Robuste, mobile Konstruktion für schnellen und flexiblen Einsatz ohne bauliche Maßnahmen

* Sofort einsatzbereit: schneller Auf- und Abbau ohne aufwendige Installation

„Mit der Safety Station 360° bieten wir unseren Kunden eine Lösung, die wichtige Komponenten für den Ernstfall an einem Ort vereint – vom Brandschutz bis zur Erste-Hilfe-Ausrüstung. Sie ist flexibel, schnell verfügbar und ermöglicht eine sofortige und effektive Reaktion“, erklärt Christian Sykulla, Produktmanager bei der Minimax Mobile Services GmbH.

Warum eine mobile Lösung?

Mobile Brandschutzstationen sind die Antwort auf die wachsenden Anforderungen an temporäre Sicherheit. Sie unterstützen Brandwachen, gewährleisten zuverlässigen Brandschutz und stellen gleichzeitig wichtige Erste-Hilfe-Ausrüstung bereit. Dank des unkomplizierten Handlings ist die Safety Station 360° ideal für kurzfristige Projekte und wechselnde Einsatzorte.

Über Minimax Mobile Services GmbH

Seit über 120 Jahren steht Minimax für Kompetenz im Brandschutz. Als Komplettanbieter erfüllt Minimax mit seinem breiten Produkt- und Dienstleistungsspektrum jede Kundenanforderung, vom Einzelunternehmer bis hin zum großen Konzern, und schützt zuverlässig Menschen, Werte und die Umwelt.

Weitere Informationen zur neuen mobilen Brandschutzstation unter:

www.minimax-mobile.com/dienstleistungen-produkte/produkte/ausruestung-und-zubehoer/brandschutzstation

Seit über 120 Jahren zählt Minimax zu den führenden Marken im Brandschutz. Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

– Feuerlöscher

– Fahrbare Feuerlöschgeräte

– Löschwassertechnik

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

– Sicherheitsgrafiken

– Löschanlagen für Einsatzfahrzeuge

– Training und Ausbildung

abdeckt.

Für jedes dieser Segmente gibt es spezielle Kompetenzzentren, die mit einem tiefen technischen Know-how jeder Kundenanforderung gerecht werden.

Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 330 qualifizierte Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.



