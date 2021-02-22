  • 133 g/t Silberäquivalent ab Oberfläche: Aztec Minerals baut Arizona-Bohrprogramm massiv aus

    Aztec Minerals liefert starke Treffer ab Oberfläche in Arizona: mächtige oxidierte Silber- und Goldzonen untermauern Potenzial – Bohrprogramm auf 12.000 Metern erweitert, Kernbohrung testet Tiefenziel

    BildAztec Minerals (TSXV AZT, WKN A2DRF0) kann erneut mit positiven Ergebnissen aus dem laufenden Bohrprogramm auf der Tombstone-Liegenschaft im Südosten von Arizona auftrumpfen. Gleichzeitig gibt das Unternehmen die erneute Ausweitung der Bohrkampagne bekannt.

    Im Mittelpunkt der jüngsten Meldung stehen neun Rückspülbohrungen (RC drilling) aus dem historischen Contention-Mine-Areal des Zielgebiets Contention. Die Resultate untermauern nach Aussage von Aztec dabei insbesondere die breite Kontinuität der oxidierten Silber-Gold-Mineralisierung seitlich und in die Tiefe – und waren ein wesentlicher Grund dafür, dass das Programm um 3.500 Meter erweitert wurde.

    Jetzt mehr erfahren:

    133 g/t Silberäquivalent ab Oberfläche: Aztec Minerals baut Arizona-Bohrprogramm massiv aus

