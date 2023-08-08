„Handyschmiede Saar erweitert ClaZo-Produktportfolio – Markteinführung

Mit dem ClaZo Lumo Pencil bringt die Handyschmiede Saar einen speziell für Schulen entwickelten iPad-Eingabestift auf den Markt.

Ort: Riegelsberg, Datum: 15. Dezember 2025,

Die Handyschmiede Saar, innovativer Independent Repair Provider (IRP) für Apple-Produkte, kündigt die Markteinführung des ClaZo Lumo Pencil an. Der neue Eingabestift stellt eine kosteneffiziente und nachhaltige Alternative zum Apple Pencil dar und wurde speziell für den Einsatz in Schulen und Bildungseinrichtungen entwickelt.

Patrik Awad, Inhaber der Handyschmiede Saar, betont die Relevanz des Produktes angesichts der wachsenden Bedeutung von Technologie im Bildungsbereich: „Wir sehen einen steigenden Bedarf an qualitativ hochwertiger Reparatur und Zubehör im Bildungsbereich. Schulen verfügen über knappe Budgets und stehen vor der Aufgabe, ihre Schülerinnen und Schüler mit modernem, digitalem Equipment auszustatten, das den Lernprozess unterstützt und erleichtert. Mit dem ClaZo Lumo Pencil bieten wir nun eine kosteneffiziente und nachhaltige Lösung an.“

Die Handyschmiede Saar, die 2020 im Saarland gegründet wurde, zeichnet sich durch ihr Bestreben aus, Datensicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit zu fördern. Sie hat sich zu einem führenden Anbieter von Smartphone-, iPad- und Tablet-Reparaturdienstleistungen und -zubehör entwickelt, mit einem Schwerpunkt auf dem Bildungssektor. Aktuell betreut das Unternehmen mehr als 100 Schulen und bietet seinen Kunden nicht nur Reparaturdienstleistungen nach den Herstellervorgaben von Apple an, sondern legt auch großen Wert auf einen transparenten und kundenzentrierten Service.

Die neuen ClaZo Lumo Pencils sind ab sofort an ihrem Standort in Riegelsberg im Saarland erhältlich und können bundesweit über ihren Versandservice oder online über die Websites www.handyschmiede-saar.de und www.clazo.store bestellt werden. Mit dem Launch dieses Produkts erweitert die Firma ihr ClaZo-Produktportfolio im Bereich digitale Bildung und iPad-Zubehör.

Außer dem neuen Eingabestift umfasst dieses weitere Zubehörteile für den Schulalltag wie iPad-Hüllen und Tastaturen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in ihrem Angebot ist ihr Fokus auf Datensicherheit. „Wir achten darauf, dass keine Cloud-Daten unserer Kunden weitergegeben werden“, betont Patrik Awad. „Unser Ansatz ist nachhaltig, wir setzen auf Reparatur und Wiederverwendung – und tragen damit zur Schonung der Umwelt bei und helfen Schulen und Behörden, ihre Kosten zu senken.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Handyschmiede Saar

Herr Patrik Awad

Wolfskaulstr. 50

66292 Riegelsberg

Deutschland

fon ..: 06806 4963389

web ..: http://www.handyschmiede-saar.de

email : info@handyschmiede-saar.de

Die Handyschmiede Saar ist ein im Jahr 2020 gegründeter unabhängiger Reparaturdienstanbieter (IRP) für Apple-Produkte. Die Firma hat ihren Sitz in Riegelsberg im Saarland und bietet Kunden im ganzen Bundesgebiet professionelle, qualitätsgesicherte Dienstleistungen an. Der Fokus liegt dabei auf Reparaturen und Zubehör für Smartphones und iPads, besonders für den Einsatz in Bildungseinrichtungen und Behörden.

Pressekontakt:

Handyschmiede Saar

Herr Patrik Awad

Wolfskaulstr. 50

66292 Riegelsberg

fon ..: 06806 4963389

web ..: http://www.handyschmiede-saar.de

email : info@handyschmiede-saar.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LinkedIn, 17.12. live: KI & Schutz vor Cybercrime – wie Unternehmen mit KI & IT-Experten ihre Zukunft sichern Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee – So Wunderbar