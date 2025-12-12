  • Der neue flotte Lebensschlager von DJ Sally B. & Selmi Gee – So Wunderbar

    Schön ist es auf der Welt zu sein

    BildEin liebevoller Feelgood-Song über die Schönheit des Lebens

    Mit „So Wunderbar“ präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee einen warmherzigen, positiv strahlenden Deutsch-Pop-/Schlager-Titel, der das Leben feiert – zart im Einstieg, groß im Gefühl, eingängig im Refrain. Der Song lädt dazu ein, einen Moment innezuhalten, durchzuatmen und zu spüren, wie viel Schönheit in den kleinen Augenblicken des Alltags steckt.

    Mit sanftem Beginn, positiver Botschaft, eingängigem Refrain

    („Oh, dieses Leben, so wunderbar“) und kleinen Vocal-Breaks („mmmmmhh“) lädt der Titel zum Durchatmen, Mitfühlen und Mittanzen ein. Erscheint bei Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group, LC 00811) – perfekt für Feelgood-, Familien- und Morgen-Formate.

    Songtitel: So Wunderbar
    Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
    VÖ-Datum: 12.12.2025
    Label: Big Jam Records (Big Jam Music & Media Group)
    Label Code: LC 00811
    Katalog-Nr.: GABR 005
    EAN/UPC/ICPN 4099496009570
    Text und Musik: Salvatore Battiato

    Pressekontakt / Booking:
    Big Jam Music & Media Group
    CEO Salvatore Battiato
    E-Mail: sally2407@me.com
    Telefon: +49-152-06666238
    Website: www.big-jam.com
    Quelle: Big Jam Music

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

