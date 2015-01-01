-
Das neue und flotte Lied von DJ Sally B. and Selmi Gee – Amore Caliente
Eine Vorfreude auf Urlaub
Mit „Amore Caliente“ zünden DJ Sally B. & Selmi Gee die nächste Party- und Malle-Hymne aus dem Hause Good And Bad Records.
Vom ersten „Jaaaa Malleee, seid ihr bereit?!“ an ist klar, wohin die Reise geht: Hände hoch, Bier in der Luft, Sonne im Gesicht – und null Platz für schlechte Laune. Der Track kombiniert Ballermann-/Party-Schlager, Club-Groove und humorvolle Lyrics zu einem mitgröl-sicheren Vollgas-Titel.
Musikalisch setzt „Amore Caliente“ auf druckvolle Kicks, Airhorns, Trance-Leads und einen eingängigen, stadiontauglichen Hook:“Oh-oh-oh, amore caliente – yeah-yeah-yeah, die Stimmung ist brennend!“
Deutsch-italienische Wortspiele, Anspielungen auf „Felicità“, überdrehte Party-Bilder und das Duett zwischen ihm und ihr liefern genau den Soundtrack für Malle, Après-Ski, Mallorca- & Party-Playlists, Festzelte und Ballermann-Clubs. Der Song erzählt mit Augenzwinkern von Flirts zwischen Buffet, Bar und Tanzfläche, von Shots, Kuss-Chaos und einer Nacht, in der es nur zwei Regeln gibt: lauter und länger.
Crowd-Shouts, Call-and-Response-Passagen und eine Mitsing-Outro-Version machen „Amore Caliente“ zu einem idealen Werkzeug für DJs, Animateure und Party-DJs – egal ob am Strand, im Bierkönig-Style-Club oder im Festzelt.
Mit „Amore Caliente“ (GABR 0002, EAN 4099496009150) positioniert Good And Bad Records die Marke klar im Segment moderner Party- & Stimmungs-Hits – laut, lustig, griffig und zu 100 % auf Feierlaune programmiert.
Kurztext / Shop- & Playlist-Beschreibung
„Amore Caliente“ von DJ Sally B. & Selmi Gee (GABR 0002, EAN 4099496009150) ist eine deutsch-italienische Party-/Malle-Hymne mit fettem Hook, Crowd-Shouts und Vollgas-Stimmung – perfekt für Mallorca-, Après-Ski-, Festzelt- und Party-Playlists.
Label: Good And Bad Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
Katalog-Nr.: GABR 0002
EAN/UPC/ICPN: 4099496009150
Kontakt / Booking
Good And Bad Records
Big Jam Music & Media Group
CEO: Salvatore Battiato
Telefon: +49 152 06666238
E-Mail: sally2407@me.com
Web: www.big-jam.com
Web: www.djsallyb.com
Quelle: Büro DJ Sally B.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien
Das neue und flotte Lied von DJ Sally B. and Selmi Gee – Amore Caliente
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Das neue und flotte Lied von DJ Sally B. and Selmi Gee – Amore Caliente
- Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien
- Computer- und PC Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH – Innovative Prozesssicherheit
- Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt
- Verbrauchsorientierter Energieausweis in Essen – Was Eigentümer jetzt wissen müssen
- Computer- und PC Entsorgung in Mannheim: ProCoReX – Datensicherheit und Compliance mit zertifizierung
- Messenger-Überwachung in Österreich: Von Nazi-Ideologie zur modernen Kriegspropaganda. Teil 3
- Gold Royalty schließt Erwerb der Royalty auf Pedra Branca ab
- Pasinex erhält von MAPEG Genehmigung für Horzum AS und gibt Erschließungsplan über 1.000 Meter für die Mine Pinargözü bekannt
- Mungo Jerry überrascht mit Weihnachtssong – „The Wonder of Christmas“ erscheint weltweit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.