  • Das neue und flotte Lied von DJ Sally B. and Selmi Gee – Amore Caliente

    Eine Vorfreude auf Urlaub

    BildMit „Amore Caliente“ zünden DJ Sally B. & Selmi Gee die nächste Party- und Malle-Hymne aus dem Hause Good And Bad Records.
    Vom ersten „Jaaaa Malleee, seid ihr bereit?!“ an ist klar, wohin die Reise geht: Hände hoch, Bier in der Luft, Sonne im Gesicht – und null Platz für schlechte Laune. Der Track kombiniert Ballermann-/Party-Schlager, Club-Groove und humorvolle Lyrics zu einem mitgröl-sicheren Vollgas-Titel.

    Musikalisch setzt „Amore Caliente“ auf druckvolle Kicks, Airhorns, Trance-Leads und einen eingängigen, stadiontauglichen Hook:“Oh-oh-oh, amore caliente – yeah-yeah-yeah, die Stimmung ist brennend!“
    Deutsch-italienische Wortspiele, Anspielungen auf „Felicità“, überdrehte Party-Bilder und das Duett zwischen ihm und ihr liefern genau den Soundtrack für Malle, Après-Ski, Mallorca- & Party-Playlists, Festzelte und Ballermann-Clubs. Der Song erzählt mit Augenzwinkern von Flirts zwischen Buffet, Bar und Tanzfläche, von Shots, Kuss-Chaos und einer Nacht, in der es nur zwei Regeln gibt: lauter und länger.
    Crowd-Shouts, Call-and-Response-Passagen und eine Mitsing-Outro-Version machen „Amore Caliente“ zu einem idealen Werkzeug für DJs, Animateure und Party-DJs – egal ob am Strand, im Bierkönig-Style-Club oder im Festzelt.

    Mit „Amore Caliente“ (GABR 0002, EAN 4099496009150) positioniert Good And Bad Records die Marke klar im Segment moderner Party- & Stimmungs-Hits – laut, lustig, griffig und zu 100 % auf Feierlaune programmiert.

    Kurztext / Shop- & Playlist-Beschreibung
    „Amore Caliente“ von DJ Sally B. & Selmi Gee (GABR 0002, EAN 4099496009150) ist eine deutsch-italienische Party-/Malle-Hymne mit fettem Hook, Crowd-Shouts und Vollgas-Stimmung – perfekt für Mallorca-, Après-Ski-, Festzelt- und Party-Playlists.

    Label: Good And Bad Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
    Katalog-Nr.: GABR 0002
    EAN/UPC/ICPN: 4099496009150

    Kontakt / Booking
    Good And Bad Records
    Big Jam Music & Media Group
    CEO: Salvatore Battiato
    Telefon: +49 152 06666238
    E-Mail: sally2407@me.com
    Web: www.big-jam.com
    Web: www.djsallyb.com
    Quelle: Büro DJ Sally B.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

