Amore, die Frau verzaubert mich – der neue Sommersong von Ralph Bogard

italienische Klänge zur Sommerzeit

Mit „Amore, die Frau verzaubert mich“ präsentiert RALPH BOGARD seine brandneue Single

– ein energiegeladener Sommersong voller Leidenschaft, Leichtigkeit und mediterranem Charme.

Getragen von einem treibenden Beat und einem unwiderstehlich tanzbaren Arrangement, entführt uns RALPH BOGARD an einen italienischen Strand.

Erzählt wird die Geschichte eines magischen Moments: Ein Mann sitzt am Abend in einer Strandbar, als ihn eine geheimnisvolle Frau am Nebentisch sofort in ihren Bann zieht. Ihre dunklen Augen spiegeln das Licht der untergehenden Sonne, ihr provozierendes und zugleich bezauberndes Outfit verspricht mehr als nur einen flüchtigen Flirt. Ein Akkordeon erklingt in der warmen Nacht, sie tanzen – und alles deutet auf den Beginn einer unvergesslichen Sommerromanze hin.

„Amore, die Frau verzaubert mich“ verbindet italienisches Dolce Vita mit moderner Schlager-Leichtigkeit. Mit rhythmischem Schwung, mediterranen Klängen und einer Prise Sehnsucht liefert RALPH BOGARD den perfekten Soundtrack für laue Nächte, romantische Urlaubsabenteuer und für alle, die sich gern vom Zauber des Südens verführen lassen.

Ein Lied wie ein Sonnenuntergang am Meer – voller Gefühl, Rhythmus und einer großen Portion Amore.

Mehr als nur ein Sommerflirt: RALPH BOGARD – „Amore, die Frau verzaubert mich“

ISRC-Nr. : DE-F28-25-406-01 / 3:27

EAN 4 260175 144060

Music: Diego Stanissa, Robin Masters

Lyrics: Diego Stanissa, Ralph Bogard

Publishing: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Keyboards, Bass, Drums Programming

& Percussions, Accordion by Robin Masters

Piano & Basic Keyboards by Chris Odien

Recordings, mixed by Robin Masters & dee jay RUFUS

Mastering by Robin Maters

Studio work at TonArt Studio Bremen

Produced by Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Cover photo front by Korta ©-Adobe

Cover photo back by Alfredo Mahumane

Cover design by BOGARD Entertainment Berlin

© + (P) 2025 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: S-CD 14406

Infos and contact www.jaykay.de

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Phone 0345-6823010

E-Mail distribution@jaykay.de

Quelle : Xenia records

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

