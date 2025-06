From Pyjama to Poolside

– Die Sommer-Essentials von Dagsmejan für Reise, Ruhe und Erholung

Ob Langstreckenflug, entspannter Pooltag oder früher Espresso auf dem Balkon – mit den leichten Essentials von Dagsmejan startet der Sommerurlaub so komfortabel wie nie. Die Schweizer Sleepwear-Brand zeigt, welche Essentials auch unterwegs nicht fehlen dürfen:

Im Fokus stehen die innovativen Stay Cool und Stay Cool Air Kollektionen: ultraleichte, atmungsaktive Nachtwäsche mit temperaturregulierender Wirkung – entwickelt, um die Schlafqualität auch in heißen Sommernächten oder auf Reisen spürbar zu verbessern. Das eigens von der Marke entwickelte, nachhaltige NATTCOOL(TM)-Material aus Eukalyptus sorgt für ein angenehm kühles und trockenes Hautgefühl – ganz ohne synthetische Haptik.

Für alle, die schon im Flugzeug zur Ruhe kommen möchten, schafft die Blackout Schlafmaske ideale Voraussetzungen: vollständige Dunkelheit und maximale Entspannung. Dank ihrer konturierten Passform und dem leichten, atmungsaktiven Material ist sie der perfekte Reisebegleiter für erholsamen Schlaf unterwegs.

Ein echtes Sommer-Multitalent: die Dagsmejan Kimono-Roben und Cardigans. Ob als leichter Morgenmantel im Hotel oder als lässiger Überwurf am Pool – sie verbinden entspannten Komfort mit smartem Schutz vor praller Sonne und fügen sich mühelos in jedes Urlaubs-Outfit ein.

Mit Dagsmejan beginnt Entspannung nicht erst am Abend – sondern begleitet dich vom ersten Sonnenstrahl bis zur letzten Urlaubsnacht. Für Erholung, die über den Urlaub hinaus wirkt und dich bis in den Alltag begleitet.

5 Tipps für besseren Schlaf bei Sommerhitze

1. Körpereigene Temperaturregulation ist entscheidend für guten Schlaf

Um Einschlafen und gut durchschlafen zu können, sinkt unsere Körperkerntemperatur um etwa 1°C – das ist ein natürlicher Teil unseres Schlafrhythmus. Hohe Umgebungstemperaturen behindern diesen Abkühlungsprozess, was zu unruhigem Schlaf oder häufigem Aufwachen führen kann. Eine kühlere Schlafumgebung unterstützt diese natürliche Thermoregulation.

2. Schlafräume gut lüften – aber zur richtigen Zeit

Tagsüber sollten Fenster und Vorhänge geschlossen bleiben, um Hitze draußen zu halten. Am besten lüftet man früh morgens oder spät abends, wenn die Außentemperatur gesunken ist. Ein Ventilator kann zusätzlich für Luftzirkulation sorgen, sollte aber nicht direkt aufs Gesicht gerichtet sein.

3. Warmes Duschen vor dem Schlafengehen kann beim Abkühlen helfen

So paradox es klingt: Eine lauwarme (nicht kalte!) Dusche vor dem Zubettgehen regt die Durchblutung der Haut an, wodurch die Wärme besser abgegeben werden kann. Das hilft dem Körper, sich auf die Schlafphase einzustellen.

4. Erhöhter Flüssigkeitsbedarf in warmen Nächten

Bei Hitze verliert man auch nachts mehr Flüssigkeit – oft unbemerkt. Es empfiehlt sich, tagsüber ausreichend zu trinken (idealerweise Wasser oder ungesüßten Tee), um den Flüssigkeitshaushalt stabil zu halten. Direkt vor dem Schlafengehen sollte man allerdings nicht zu viel trinken, um nächtliche Toilettengänge zu vermeiden.

5. Leichte, atmungsaktive Pyjamas helfen beim Temperaturausgleich

In heißen Nächten sollten wir auf eine leichte, kühlende Schlafumgebung achten. Wer nachts stark schwitzt oder sich überhitzt fühlt, profitiert beispielsweise von kühlender Schlafbeklediung. Die Dagsmejan Stay Cool Kollektion mit NATTCOOL(TM)-Technologie entwickelt, leitet Wärme ab und reguliert Feuchtigkeit besonders schnell von der Haut weg – bis zu 8x atmungsaktiver als Baumwolle.

Dagsmejan “ Wissenschaftlicher Ansatz trifft nachhaltige Performance

Dagsmejan wurde 2016 von Catarina Dahlin und Andreas Lenzhofer in Zürich gegründet. Das Label vereint funktionale Schlafbekleidung, abgestimmt auf unsere physiologischen Schlaf bedürfnisse, nachhaltige Produktion in Europa und wissenschaftlich fundiertes Produktdesign. Mittlerweile ist Dagsmejan in fast 100 Ländern erhältlich und wurde 2023 von der Financial Times als das am schnellsten wachsende Unternehmen der Schweiz ausgezeichnet.

Der Markenname „Dagsmejan“ stammt aus dem Schwedischen und beschreibt das erste Gefühl von Wärme und Licht nach einem langen Winter – ein starkes Bild für die Mission des Unternehmens: Schlaf als Schlüssel für neue Energie, mentale Klarheit und körperliche Gesundheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dagsmejan.de.

