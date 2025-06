OTC-Synergies 2025: Gelungener Auftakt eines neuen Dialogformats für den Apothekenmarkt

OTC-Synergies: Ein neuer Standard für integrierte OTC-Kommunikation

Köln, 26. Juni 2025 – Mit der erfolgreichen Premiere der OTC-Synergies wurde am vergangenen Donnerstag in Köln ein zukunftsweisendes Branchenformat etabliert, das Akteure der pharmazeutischen Industrie, Apotheken und spezialisierte Dienstleistungsunternehmen erstmals auf Augenhöhe zusammenbringt. Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch über effektive Maßnahmen im OTC-Markt strategisch zu vertiefen und neue Wege der Zusammenarbeit aufzuzeigen.

Die Veranstaltung fand in Medienkooperation mit der PZ, Pharmazeutische Zeitung, und dem Fachmagazin Healthcare Marketing statt.

OTC-Synergies steht für ein neues Verständnis von Marktbearbeitung im OTC-Segment: Statt isolierter Einzelaktivitäten verfolgt das Netzwerk einen integrativen Ansatz, bei dem spezialisierte Dienstleister ihre jeweiligen Kernkompetenzen in ein abgestimmtes Gesamtmodell einbringen. Dieses Ökosystem ermöglicht datenbasierte, wirksame und nachvollziehbare Maßnahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Industrie bis in die Offizin.

Zentrale Prinzipien von OTC-Synergies:

* Marktnähe & Insights: Täglicher Austausch mit ca. 17.000 Apotheken liefert belastbare Entscheidungsgrundlagen.

* Interdisziplinäre Expertise: Kombination aus pharmazeutischem Know-how, Technologie, Kommunikation und Analyse.

* Abgestimmte Prozesse: Synergieorientiertes Vorgehen ersetzt fragmentierte Einzelmaßnahmen.

* Transparenz & Wirksamkeit: Für Industrie wie Apotheke nachvollziehbare Resultate.

* Effizienz durch digitale Prozesse: Schnell, skalierbar und messbar.

Inhaltliche Impulse: Fachvorträge und Best Practices

Ein inhaltliches Highlight der Veranstaltung bildeten die Fachvorträge hochkarätiger Referent:innen aus Industrie, Apotheke und Dienstleistung:

* Fabian Beger (Medice) beleuchtete in seiner Keynote die Bedeutung strategischer Synergien innerhalb der Industrie und die Notwendigkeit integrierter Maßnahmen zur Stärkung des OTC-Markts.

* Andrea Wohlers (Pharma-Motion) gab praxisnahe Einblicke in die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Apotheken vor Ort und zeigte konkrete Anwendungsbeispiele für optimierte Außendienstkommunikation.

* Harald Röschlein (Dozent und Gründer von MAIKE.AI) blickte über den Branchen-Tellerrand und zeigte, wie Industrieunternehmen ihren Content AI-optimieren können und so ihre SEO-Aktivitäten auf AI-Level heben.

Ergänzt wurden die Vorträge durch Best-Practice-Sessions, in denen gemeinsame Projekte und umgesetzte Kampagnen aus dem OTC-Synergies-Netzwerk vorgestellt wurden – stets mit Blick auf Transparenz, Datenqualität und Wirkungsmessung.

„Dieses Event schließt eine lang bestehende Lücke. Ich arbeite seit Jahren mit den einzelnen Dienstleistern zusammen – nun kommen wir endlich alle an einem Ort zusammen. Das eröffnet uns die Chance, Synergien nicht nur zu erkennen, sondern sie auch nachhaltig zu nutzen“, sagt Adam Faßbender – Geschäftsführer, Amplumed GmbH / Vertrieb Ardeypharm GmbH.

Auch Steffen Kuhnert – Apotheker, meint dazu: „Die OTC-Synergies war ein spannendes Format mit vielfältigen Blickwinkeln der Industrie auf den OTC-Markt. Besonders bereichernd war der Austausch über die Rolle des Apotheken-Außendienstes aus Sicht der Offizin. Die Diskussionen zu KI und veränderten Such- und Entscheidungswegen haben deutlich gemacht, wie dynamisch sich unser Markt entwickelt. Vernetzung wird dabei zum Schlüssel – Formate wie dieses schaffen den nötigen Raum, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.“

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmer:innen als wertvolle Plattform für strategischen Dialog und nachhaltige Vernetzung bewertet. Bereits jetzt ist eine Fortsetzung für 2026 in Planung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.otc-synergies.de

Partner im Netzwerk OTC-Synergies

* aponow – Click & Collect-Lösung für die digitale Vernetzung von Industrie, Apotheken und Endkunden

* apothekia® – Digitales Fortbildungsportal für Apotheken

* ApoVid – Spezialist für datengetriebenes POS-Marketing in Apotheken

* betterbyphone – Experten für die telefonische Beratung und Vertrieb im Gesundheitswesen

* IDV GmbH – Datenbasierte Marketing- und Vertriebsanalyse

* KYTE-TEC – Multi-Channel Shopper & HCP-Aktivierung im Apothekenmarkt

