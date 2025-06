Soziale Verantwortung nach innen und außen: Jobcenter Bremen ist „Gesunder Arbeitgeber“

EUPD Research würdigt gelebte Gesundheitskultur und nachhaltige Prävention im öffentlichen Dienst

Als Einrichtung mit sozialem Auftrag zeigt das Jobcenter Bremen, dass Verantwortung nicht nur gegenüber Kundinnen und Kunden gilt, sondern auch im Inneren der Organisation konsequent gelebt wird. Dafür erhält es jetzt das renommierte Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“. Die Zertifizierung bestätigt das besondere Engagement des Jobcenters für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden.

Mit dem regionalen Qualitätssiegel „Gesunder Arbeitgeber“ macht das Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen EUPD Research sichtbar, welche Organisationen Gesundheit systematisch im Arbeitsalltag verankert haben. Es bietet Beschäftigten wie Bewerbenden eine verlässliche Orientierung, wo Fürsorge, gute Arbeitsbedingungen und Prävention bereits gelebte Praxis sind.

Thorsten Spinn, Geschäftsführer des Jobcenters Bremen, erklärt: „Die Auszeichnung ,Gesunder Arbeitgeber‘ zeigt uns, dass wir als Jobcenter Bremen auf dem richtigen Weg sind. Wir legen großen Wert auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden sowie eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Hierzu gehört ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, das unsere Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützt, auf sich zu achten.“

Das Jobcenter Bremen unterstützt seine Mitarbeitenden in verschiedenen Lebensphasen und bei persönlichen Herausforderungen, etwa im Rahmen der Kinderbetreuung, Stressbewältigung und Weiterentwicklung. Zusätzlich werden Führungskräfteschulungen sowie psychologische Beratung angeboten, um Gesundheit und Wohlbefinden umfassend zu fördern. So entsteht ein Umfeld, in dem die Beschäftigten gleichzeitig berufliche und private Herausforderungen besser meistern können.

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, bestätigt: „Das Jobcenter Bremen überzeugt mit einem vorbildlichen Gesundheitsmanagement, das strategisch durchdacht und gut strukturiert ist. Besonders positiv hervorzuheben sind die klare Führungshaltung, das vielfältige Maßnahmenpaket sowie die Einbindung der Beschäftigten in den Verbesserungsprozess.“

Mehr Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über das Jobcenter Bremen:

Das Jobcenter Bremen ist eine gemeinsame Einrichtung der Freien Hansestadt Bremen und der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Mit rund 1.050 Mitarbeitenden an insgesamt sieben Standorten in Bremen-Stadt und Bremen-Nord ist es verantwortlich für die Umsetzung der Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Ziel des Jobcenters ist es, Menschen bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unterstützen, ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit zu fördern und ihnen Wege in den ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen. Neben der finanziellen Sicherung durch die Gewährung von Bürgergeld bietet das Jobcenter ein breites Spektrum an individuellen Förderangeboten, Qualifizierungen und Beschäftigungsmaßnahmen.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Netzwerk für Zahnärzte: Kooperationen und digitale Sichtbarkeit im Wandel – Zukunft der Zahnmedizin Goldabbau in Alaska