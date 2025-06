Prävention als Erfolgsfaktor: BDO wird für nachhaltiges Gesundheitsmanagement ausgezeichnet

EUPD Research verleiht das Qualitätssiegel „Gesunder Arbeitgeber“ an renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft aus Hamburg

Das Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research zeichnet BDO im Mai 2025 mit dem Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ aus. Damit wurde BDO für die hohe Qualität und Kontinuität im betrieblichen Gesundheitsmanagement zertifiziert. Ein Signal für das Engagement und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mitarbeitenden. Dieses Siegel honoriert Unternehmen, die nachhaltige und wirksame Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden umsetzen. Für BDO ist die Auszeichnung eine wertvolle Anerkennung des bisherigen Erfolgs.

Durch eine strategische Neuausrichtung des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Jahr 2023 hat BDO die ganzheitliche Fürsorge im Rahmen der Mitarbeitendengesundheit intensiviert und das Engagement auf eine neue Ebene gehoben. Unter dem Leitgedanken „Commitment to you and your health“ verfolgt das Unternehmen ein umfassendes Konzept, das Prävention, Unterstützung und klare Zielsetzungen miteinander verbindet.

Zum Ansatz von BDO gehören bewährte Kooperationen mit Krankenkassen und externen Dienstleistern wie z.B. meinEAP und meinEAP-Coach für Führungskräfte von Insite Intervention GmbH, die einzelne Angebote im Gesundheitsmanagement ergänzen. Auch strukturelle Maßnahmen wie regelmäßige Workshopverfahren zur Erfassung psychischer Belastungen sind Bestandteil der internen Abläufe – stets mit dem Ziel, ein gesundes und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden zu gestalten.

„Die Zertifizierung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir in dieser Hinsicht bereits viel erreicht haben. Sie ist ein sichtbares Zeichen unseres bisherigen Engagements – und zugleich ein klarer Startpunkt für alles, was noch kommt“, so Andrea Bruckner, Vorstandsvorsitzende bei BDO.

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, gratuliert: „Die Auszeichnung unterstreicht das bemerkenswerte Engagement von BDO, ein Unternehmen, das sein Gesundheitsmanagement in den letzten zwei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und nachhaltig gestärkt hat. Dieses fortlaufende Engagement für die Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor und trägt maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit bei.“

Mehr Informationen über die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über BDO:

BDO zählt mit über 3.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 28 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland. Im Berichtsjahr 2024 erzielte die deutsche BDO Gruppe einen Umsatz von 461 Mio. Euro – ein Plus von 14,2 Prozent. Die deutsche BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit knapp 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern vertreten ist und im Berichtsjahr 2024 einen Umsatz von 15 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

