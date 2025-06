Jetzt bewerben: Kostenlose Schwimmkurse für Kinder bei der „Desjoyaux Pool-School“

Kostenlose Schwimmkurse für Kinder starten im Sommer – unterstützt von Franziska van Almsick. Anmeldung zur Desjoyaux Pool-School bis 17. Juni möglich. Jetzt bewerben und weitersagen!

München, 11. Juni 2025 – Ab sofort läuft die Bewerbungsphase für die kostenlosen Schwimmkurse der „Desjoyaux Pool-School“. Eltern können ihre Kinder bis 17. Juni 2025 online anmelden. Die Kurse finden bundesweit in den Ausstellungsbecken der teilnehmenden Desjoyaux Exklusivhändlern statt. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, schwimmen zu lernen – sicher, spielerisch und wohnortnah.

Schwimmen rettet Leben – jedes dritte Kind kann es nicht

In Deutschland kann laut DLRG jedes dritte Kind nach der Grundschule nicht sicher schwimmen. Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern – eine erschreckende Statistik, gegen die Desjoyaux aktiv etwas unternimmt.

Prominente Unterstützung von Franziska van Almsick

Die Initiative erhält prominente Unterstützung: Franziska van Almsick, ehemalige Weltklasse-Schwimmerin und Mutter, engagiert sich als Schirmherrin der „Desjoyaux Pool-School“. „Jedes Kind sollte schwimmen können – das ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit“, so van Almsick.

Erfolgsmodell mit wachsender Nachfrage

Bereits 2024 war die Nachfrage überwältigend: Über 2.100 Anmeldungen trafen auf nur 312 Kursplätze. Die Resonanz zeigt den enormen Bedarf – und den Erfolg des Konzepts. Deshalb stellt Desjoyaux auch in diesem Jahr wieder mehrere hundert kostenlose Schwimmkursplätze zur Verfügung. Die Kurse werden in Zusammenarbeit mit der renommierten Schwimmschule Sharky durchgeführt – der einzigen privaten Schwimmschule in Deutschland, die offiziell das Seepferdchen-Abzeichen vergeben darf.

Jetzt bewerben und kostenlosen Platz sichern

Interessierte Eltern können ihre Kinder ab sofort auf der Website der „Desjoyaux Pool-School“ anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt.

Anmeldezeitraum: ab sofort bis 17. Juni 2025

Weitere Infos & Anmeldung unter: www.desjoyaux.de/pool-school

In folgenden Orten findet die Desjoyaux Pool-School 2025 statt:

* Bamberg:

Desjoyaux-Händler: MR Heizungsbau GmbH,

Adresse: An Der Lohwiese 20, 97500 Ebelsbach

Pool-School-Zeitraum: 30.06. – 11.07.

* Regensburg:

Desjoyaux-Händler: Ostbayernpool Guntram Stöckel,

Adresse: Am Reitfeld 22, 93161 Sinzing

Pool-School-Zeitraum: 30.06 – 11.07.

* München:

Desjoyaux-Händler: Desjoyaux Pools Freising GmbH,

Adresse: Wilpertingerstr. 1, 85375 Neufahrn bei Freising

Pool-School-Zeitraum: 30.06 – 11.07.

* Augsburg:

Desjoyaux-Händler: Eberle Garten- und Poolbau GmbH,

Adresse: Wernher-von-Braun Str. 3, 86368 Gersthofen

Pool-School-Zeitraum: 30.06. – 11.07.

* Bremerhaven:

Desjoyaux-Händler: Poolbau Schmeyer GmbH & Co. KG,

Adresse: Neptunstr. 16, 26954 Nordenham

Pool-School-Zeitraum: 07.07. – 18.07.

* Florstadt:

Desjoyaux-Händler: Andreas Schepp Gärten & Pools,

Adresse: In der Grobach 10, 61197 Florstadt

Pool-School-Zeitraum: 30.06. – 17.07.

* Hamburg:

Desjoyaux-Händler: Hamburgpool GmbH,

Adresse: Steller Chausee 100, 21435 Stelle

Pool-School-Zeitraum: 28.07.- 08.08.

* Stuttgart:

Desjoyaux-Händler: Poolwelt Sindelfingen GmbH,

Adresse: Neckarstraße 45/1, 71065 Sindelfingen

Pool-School-Zeitraum: 21.07. – 01.08.

* Düsseldorf und Köln:

Desjoyaux-Händler: Jörg Schneider Individuelle Gartengestaltung GmbH,

Adresse: Alter Knipprather Weg 18, 40764 Langenfeld

Pool-School-Zeitraum: 21.07. – 01.08.

* Wiesbaden:

Desjoyaux-Händler: Gramenz Die Garten GmbH,

Adresse: Mittelpfad 3, 65205 Wiesbaden

Pool-School-Zeitraum: 28.07. – 08.08.

* Hannover:

Desjoyaux-Händler: Nötel grünerleben GmbH,

Adresse: Ippenstedter Straße 16, 30982 Pattensen

Pool-School-Zeitraum: 07.07. – 18.07.

Video zur Desjoyaux Pool-School: https://youtube.com/shorts/XVlzFntab00

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Desjoyaux Pools GmbH

Frau Sabrina Lehermeier

Wilpertingerstr. 1

85375 Neufahrn bei Freising

Deutschland

fon ..: +49 (0)8165 – 60994-0

web ..: https://www.desjoyaux.de/

email : sabrina.lehermeier@desjoyaux.de

1966 baute Jean Desjoyaux für seine Familie einen eigenen Pool – aus Mangel an bezahlbaren, soliden Lösungen. Daraus entstand 1969 das Unternehmen Piscines Desjoyaux. Mit innovativen Patenten – dem Verschalungssystem (1978) und einem rohrleitungsfreien Filtersystem (1983) – wurde Desjoyaux 1988 Marktführer für erdverbaute Pools. Heute zählt das Unternehmen über 450 Verkaufsstellen weltweit.

Pressekontakt:

Desjoyaux Pools GmbH

Frau Sabrina Lehermeier

Wilpertingerstr. 1

85375 Neufahrn bei Freising

fon ..: +49 (0)8165 – 60994-0

email : sabrina.lehermeier@desjoyaux.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prävention als Erfolgsfaktor: BDO wird für nachhaltiges Gesundheitsmanagement ausgezeichnet MAUI lädt zur BBQ Summer Night mit Gabriel Arendt: Kulinarik & Magie im Herzen von München