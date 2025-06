Mobil mit Unterstützung der Aktion Mensch

Die DRK-Intensivwohngemeinschaft Mettingen ist jetzt mit Fahrrädern von Hase Bikes unterwegs

Das Werner-Meyknecht-Haus in Mettingen ist die Heimat der Intensivwohngemeinschaft „Lachgesichter“ des DRK-Kreisverband Tecklenburger Land. Hier leben junge Erwachsene mit geistigen oder körperlichen Behinderungen zusammen. „Unser Ziel ist die weitestgehende Selbstständigkeit der Mieter:innen. Dazu gehört auch die selbstbestimmte Mobilität“, sagt Nele Wiegand, die Leiterin der Einrichtung.

Selbstständig mobil durch Spezialräder

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Aktion Mensch konnten Anfang des Jahres insgesamt neun Fahrräder von Hase Bikes für die „Lachgesichter“ und weitere Einrichtungen des DRK im Tecklenburger Land angeschafft werden. „Wir haben die Räder erstmals auf einer Messe gesehen und waren sofort begeistert. Durch das vielfältige Zubehör und Sonderausstattungen wie beispielsweise die Einhandbedienung können alle unsere Mieter:innen mit den Bikes fahren“, erläutert Wiegand.

Fünf Dreiräder, ein Tandem und zwei Lastenräder der Modelle Kettwiesel ONE, Trigo Up, Pino und Gravit CITY E werden inzwischen von Klient:innen verschiedener Einrichtungen genutzt. „Die Resonanz ist geradezu euphorisch“, berichtet Nele Wiegand. „Die Räder sind permanent in Benutzung. Bisher hatten wir nur ein Tandem zur Verfügung, aber wer kann, fährt lieber allein. Das ist auf den Dreirädern problemlos möglich. Und wenn die Kraft nicht mehr ausreicht, kann man sie ganz einfach an eines der Zweiräder der Mitarbeiter:innen ankoppeln“.

Teilnahme an sportlichen Events

Da die Räder so gut angenommen wurden, planen die Wohngemeinschaften in diesem Jahr nicht nur erstmals eine längere Radreise mit den Mieter:innen, sie sind auch schon zum Stadtradeln Mettingen angemeldet und planen die Teilnahme am Giro inklusiv, einem Fahrradrennen für Menschen mit Behinderung. Wiegand: „Hase Bikes wird uns dafür sogar eigene Trikots sponsern. Wir freuen uns schon sehr darauf!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HASE BIKES

Frau Ann-Kristin Masjoshusman

Hiberniastr. 2

45731 Waltrop

Deutschland

fon ..: +49 23 09 – 93 77 0

fax ..: +49 23 09 – 93 77 201

web ..: https://www.hasebikes.com

email : info@hasebikes.com

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt Dipl. Ing. Marec Hase, Inhaber und Geschäftsführer von Hase Bikes, außergewöhnliche Fahrräder. Von den Erfolgen der inzwischen mehr als 100 Mitarbeitenden zeugen neben Design- und Konstruktionspreisen vor allem leidenschaftliche Hase Biker:innen auf der ganzen Welt. Die Dreiräder, Tandems und Lastenräder von Hase Bikes sind im Freizeitsport gefragt, auf Radreisen, im Familienalltag und im Reha- und Handicap-Bereich. Ihre innovative Konstruktion, die hochwertige Technik und das ästhetische Design machen sie für jeden attraktiv, unabhängig von Alter oder körperlichen Voraussetzungen. Durch ein großes Spektrum an Zubehör für verschiedene Anwendungen lassen sich die Räder von Hase Bikes so individuell an die Bedürfnisse ihrer Fahrer:innen anpassen, dass die Grenzen zwischen „gesund“ und „handicapped“ verschwinden. Mehr Informationen auf www.hasebikes.com.

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Selbachstr. 2

53773 Hennef

fon ..: +49 2242 90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : hasebikes@amedes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

VARILED II: flach und robust, für gute Sicht auch in engen Maschinenräumen