Kostenlose Schwimmkurse für Kinder bei der „Desjoyaux Pool-School“ – jetzt bewerben

Die Desjoyaux Pool-School 2026 bietet kostenlose Schwimmkurse für Kinder in 13 Städten. Bewerbungen sind vom 11. bis 24. Mai 2026 möglich.

Lebensrettendes Projekt geht in die nächste Runde: Exklusive Seepferdchen-Kurse bei Poolhändlern in 13 Städten mit der Unterstützung von Schwimm-Ikone Franziska van Almsick – Bewerbungsphase vom 11. bis 24. Mai 2026_

Schwimmen ist mehr als Freizeitspaß, es rettet Leben. Und dennoch verlassen viele Kinder die Grundschule, ohne sicher schwimmen zu können. Um diesem alarmierenden Trend entgegenzuwirken, startet die Desjoyaux Pool-School 2026 in ihre nächste Saison. Eltern können ihre Kinder vom 11. bis 24. Mai 2026 online für einen der kostenfreien Schwimmkurse anmelden. Die Kurse finden in den Ausstellungsbecken von Desjoyaux-Exklusivhändlern statt – mit dem Ziel, Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren spielerisch und wohnortnah das Schwimmen beizubringen.

Schwimmen rettet Leben – jedes dritte Kind kann es nicht

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schätzt, dass jedes dritte Kind die Grundschule verlässt, ohne sicher schwimmen zu können, und jedes fünfte Kind es gar nicht erst lernt. Ertrinken gehört zu den häufigsten Unfalltodesursachen bei Kindern. Desjoyaux will diesem Risiko entgegenwirken und Kindern frühzeitig einen sicheren Umgang mit Wasser ermöglichen, mit Spaß und ohne Angst.

Prominente Unterstützung von Franziska van Almsick

Für die Pool-School engagiert sich seit 2025 Schwimm-Ikone Franziska van Almsick als Schirmherrin. Die mehrfache Welt- und Europameisterin bringt ihre Erfahrung und ihren gesellschaftlichen Einsatz ein und wird das Projekt auch 2026 unterstützen. „Jedes Kind sollte schwimmen können – das ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Schwimmen zu lernen darf keine Frage der Herkunft oder der finanziellen Möglichkeiten sein“, betont van Almsick. Die Zusammenarbeit hat sich als bewährte Partnerschaft erwiesen und unterstreicht den gemeinsamen Anspruch, die Schwimmfähigkeit von Kindern nachhaltig zu stärken.

Erfolgsmodell mit enormer Nachfrage

Die Desjoyaux Pool-School wurde 2024 ins Leben gerufen und erfuhr in den ersten zwei Jahren überwältigende Resonanz: Auf einige Hundert verfügbare Kursplätze kamen jeweils mehrere Tausend Anmeldungen. Dieser Erfolg zeigt den großen Bedarf an wohnortnahen Schwimmkursen. Für 2026 wird die Initiative deshalb auf 13 Standorte ausgebaut, verteilt über das gesamte Bundesgebiet. Die Kurse finden unter der Leitung der renommierten Sharky Schwimmschule statt. Sie ist eine der wenigen privaten Schwimmschulen Deutschlands, die das offizielle Seepferdchen-Abzeichen verleihen darf.

Jetzt bewerben und kostenlosen Platz sichern

Interessierte Eltern können ihre Kinder ab sofort auf der Website der „Desjoyaux Pool-School“

anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt.

Anmeldezeitraum: 11. bis 24. Mai 2026

Weitere Infos & Anmeldung unter: www.desjoyaux.de/pool-school

In folgenden Orten findet die Desjoyaux Pool-School 2026 statt:

o Bamberg (Ebelsbach)

Desjoyaux-Händler: MR Heizungsbau GmbH

Adresse: An der Lohwiese 20, 97500 Ebelsbach

Pool-School-Zeitraum: 20.07. – 31.07.2026

o Braunschweig

Desjoyaux-Händler: Nötel grünerleben GmbH

Adresse: Boltenberg 5, 38126 Braunschweig

Pool-School-Zeitraum: 27.07. – 07.08.2026

o Bremerhaven (Nordenham)

Desjoyaux-Händler: Poolbau Schmeyer GmbH & Co. KG

Adresse: Neptunstr. 16, 26954 Nordenham

Pool-School-Zeitraum: 27.07. – 07.08.2026

o Dortmund (Ense-Bremen)

Desjoyaux-Händler: Schwegmann Pool GmbH & Co. KG

Adresse: Hauptstraße 21, 59469 Ense-Bremen

Pool-School-Zeitraum: 15.06. – 26.06.2026

o Duisburg (Moers OT Holderberg)

Desjoyaux-Händler: Thomas Greis

Adresse: Holderberger Str. 88, 47447 Moers OT Holderberg (bei Drifte Wohnform)

Pool-School-Zeitraum: 15.06. – 26.06.2026

o Düsseldorf / Köln (Langenfeld)

Desjoyaux-Händler: Jörg Schneider Individuelle Gartengestaltung GmbH

Adresse: Alter Knipprather Weg 18, 40764 Langenfeld

Pool-School-Zeitraum: 06.07. – 17.07.2026

o Hamburg (Stelle)

Desjoyaux-Händler: Hamburgpool GmbH

Adresse: Steller Chaussee 100, 21435 Stelle

Pool-School-Zeitraum: 22.06. – 03.07.2026

o Hannover (Pattensen)

Desjoyaux-Händler: Nötel grünerleben GmbH

Adresse: Ippenstedter Straße 16, 30982 Pattensen

Pool-School-Zeitraum: 27.07. – 07.08.2026

o Leipzig

Desjoyaux-Händler: Galabau Leipzig GmbH

Adresse: Tauchaer Straße 145, 04349 Leipzig

Pool-School-Zeitraum: 08.06. – 19.06.2026

o München (Neufahrn bei Freising)

Desjoyaux-Händler: Desjoyaux Pools Freising GmbH

Adresse: Wilpertingerstr. 1, 85375 Neufahrn bei Freising

Pool-School-Zeitraum: 22.06. – 03.07.2026

o Münster (Gronau)

Desjoyaux-Händler: GaLaBau Henkhaus GmbH

Adresse: Heerweg 77, 48599 Gronau (Westf.)

Pool-School-Zeitraum: 29.06. – 10.07.2026

o Regensburg (Sinzing)

Desjoyaux-Händler: Ostbayernpool Guntram Stöckel

Adresse: Am Reitfeld 22, 93161 Sinzing

Pool-School-Zeitraum: 15.06. – 26.06.2026

o Wiesbaden

Desjoyaux-Händler: Gramenz

Die Garten GmbH Adresse: Mittelpfad 3, 65205 Wiesbaden

Pool-School-Zeitraum: 27.07. – 07.08.2026

Mehr zum Unternehmen Desjoyaux Pools

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Desjoyaux Pools GmbH

Frau Julia Brandstädter

Wilpertingerstr. 1

85375 Neufahrn bei Freising

Deutschland

fon ..: 08165609940

web ..: https://www.desjoyaux.de/

email : julia.brandstaedter@desjoyaux.de

1966 baute Jean Desjoyaux für seine Familie einen eigenen Pool – aus Mangel an bezahlbaren, soliden Lösungen. Daraus entstand 1969 das Unternehmen Piscines Desjoyaux. Mit innovativen Patenten, dem Verschalungssystem (1978) und einem rohrleitungsfreien Filtersystem (1983), wurde Desjoyaux 1988 Marktführer für erdverbaute Pools. Heute zählt das Unternehmen über 450 Verkaufsstellen weltweit.

Pressekontakt:

Desjoyaux Pools GmbH

Frau Julia Brandstädter

Wilpertingerstr. 1

85375 Neufahrn bei Freising

fon ..: 08165609940

email : julia.brandstaedter@desjoyaux.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LiberNovo bringt die Maxis-Serie auf den Markt – speziell für große und kräftige Nutzer entwickelt Onco-Innovations kündigt Beginn von Forschungszusammenarbeit im Rahmen von PROmAI an