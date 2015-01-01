  • Treffen Sie Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg an der längsten Tafel Hamburgs!

    Im Rahmen der Stifungstage lädt die längste Hamburger Tafel zum Besuch ein.

    BildAm 20. Juni 2026 wird auf Hamburgs Rathausmarkt im Rahmen der Stiftungstage die längste Tafel für Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt aufgebaut. Über 100 Hamburger Organisationen werden vor Ort dabei sein und sich den interessierten Besuchern präsentieren.

    Auch der gemeinnützige Trägerverein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg hat sich einen Tisch reserviert, an dem er seine Arbeit präsentieren wird.

    Viele unterschiedliche Projekte und Teams finden sich mittlerweile unter dem Dach von Bürger helfen Bürgern e.V. – sowohl vereinsinterne als auch diverse Kooperationsprojekte. Der Verein wird daher seine Präsenz bei der längsten Tafel Hamburgs nutzen, um für sich und sein großes und weit verzweigtes Engagement zugunsten Hamburgs zu werben und um engagierte freiwillig-ehrenamtliche Mitmacher zu finden.

    Auch werden Vernetzungspartner gesucht, die Unterstützung durch die mittlerweile vielschichte Kompetenz von Bürger helfen Bürgern e.V. benötigen. Gemeinnützige Organisationen und einzelne hilfsbedürftige Menschen, die Bedarf an kostenfreier Beratung, Mentoring, Projektplanung und -organisation, Vereinsgründung uvm. haben, sind daher herzlich willkommen am Stand von Bürger helfen Bürgern e.V., der in der langen Zeit seines Bestehens enorm viel dazu beigetragen hat, dass es in Hamburg voran gehen konnte: im Miteinander, bei der alltäglichen Hilfe zur Selbsthilfe bei Ausbildungs- und Jobsuche, bei der Unterstützung der Schwächsten unter uns, z.B. an der Lebensmittelausgabe oder mit dem Mobilen Bürgerservice, für den der Verein immer wieder Handwerker mit Herz sucht, denn ein wachsendes Hamburg bringt wachsende Aufgaben mit sich, vor allem dann, wenn die Zeiten für alle nur noch herausfordernd sind.

    Bernd P. Holst, Vorstandsvorsitzender von Bürger helfen Bürgern e.V., bringt es schon jetzt auf den Punkt: „Wir haben fachlich kompetente Senioren, die uns unterstützen bei einfachen handwerklichen Arbeiten, die wir bei hilfsbedürftigen Menschen kostenfrei durchführen, z.B. Auf- und Abbau von Möbeln oder deren Transport steht da an. Wir werden bei Hamburgs längster Tafel vor allem dafür werben, dass unser Hilfsangebot noch mehr mehr Mund-zu-Mund-Werbung erfährt. Denn fest steht: Unsere Möglichkeit zu helfen, die ist da. Und nur, wer davon weiß, kann unsere Hilfe zur Selbsthilfe auch nutzen. Also hoffen wir, mit unserem Stand am 20.06.2026 viele Besucher zu erreichen.“

    Der Hamburger Verein hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2003 der gemeinwohlorientierten Arbeit zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg verpflichtet.

    Sowohl das Bundesprojekt „Menschen stärken Menschen“ als auch der selbstgewählte Slogan „Nachbarn stärken Nachbarn“ des vereinsinternen Projekts HelferTeamRothenburgsort – beides wird in allen Projekten und allen Chanchenpatenschaften/Kulturpatenschaften von Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg an 365 Tagen im Jahr umgesetzt: u.a. mit dem Job-Cafè Billstedt-Hamm-Horn-Rothenburgsort, beim Mentoring, mit der Engagement-Datenbank-Hamburg, bei allen SocialDays, in der Kinderlounge und beim Interkulturellen Dialog.

    Bürger helfen Bürgern e.V. freut sich auf Ihren Besuch im Rahmen der längsten Tafel am 20. Juni!

    (Autor: Christine Kosmol, PR GROUP Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg)

    Zum Originalbeitrag auf www.buerger-helfen-buergern.com:
    https://buerger-helfen-buergern.hamburg/treffen-sie-buerger-helfen-buergern-e-v-hamburg-an-der-laengsten-tafel-hamburgs

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg
    Herr Bernd P. Holst
    Kreuzweg 10
    20099 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 016090141330
    web ..: https://buerger-helfen-buergern.com
    email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com

    Der Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg ist gemeinnützig und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg.

    Pressekontakt:

    Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg
    Herr Bernd P. Holst
    Kreuzweg 10
    20099 Hamburg

    fon ..: 016090141330
    email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com


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