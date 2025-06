Ein starkes Team: Menschen stärken Menschen und Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg

Zehn Jahre gemeinwohlorientierte Zusammenarbeit – in der diesjährigen digitalen Mentoringwoche stellen sich die Träger vor.

Das Bundesprogramm Menschen stärken Menschen, das einst ins Leben gerufen wurde, um Menschen durch ihren Einsatz füreinander starkzumachen, kann mittlerweile auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken.

Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg, ein Verein, dessen Arbeit darauf ausgerichtet ist, unter allen Umständen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und somit notwendige Bedarfe zu decken, ist seit 2017 einer der Träger des vom BMFBSFJ geförderten Bundesprogramms Menschen stärken Menschen.

Anlässlich der digitalen Mentoringwoche in der Zeit vom 02. bis zum 05. Juni 2025 heißt es für Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg: Revue passieren lassen, was die letzten acht Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem gemeinnützigen Hamburger Trägerverein und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFBSFJ) im Bundesprogramm Menschen stärken Menschen betrifft.

Viel konnte in dieser Zeit bewegt werden. Chancenpatenschaften in den unterschiedlichsten Bereichen wurden auf vielfältige Weise vermittelt: sei es bei Social Days oder Kultur- und Sportveranstaltungen, bei Stadtteilfesten, im Mentoring oder bei den zahlreichen Wertschätzungsaktionen, die Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg dank der großzügigen Ehrenkarten-Spenden von u.a. Zirkussen und Theatern seit Jahren durchführen kann, um seinen engagierten ehrenamtlichen Mitmachern auf besondere Weise ein Dankeschön zukommen zu lassen.

Auch beim HelferTeam Rothenburgsort, einem der vielen Projekte des Vereins, hatte das Motto Menschen stärken Menschen vom ersten Tag an einen zukunftsträchtigen Einfluss: Hier, wo Lebensmittelausgabe und Lebensmittelauslieferung, kostenlose Kleider-, Spielzeug- und Haushaltsgerätemärkte, Spendenaktionen, Mentoring, Sozialberatung, der Mobile BürgerService und viele weitere vereinsinterne und nach Bedarf durchgeführte Aktivitäten und Projekte gemeinwohlfördernd zusammenwirken, hier arbeitet das HelferTeam Rothenburgsort unter dem Motto „Nachbarn stärken Nachbarn“.

„Aufgrund der sehr guten Erfahrungen, die unser Verein in der Vergangenheit mit dem Bundesprogramm Menschen stärken Menschen machen durfte, wünschen wir uns sehr, dass dieses Programm auch in Zukunft Förderung erfährt und breite Beachtung findet, denn gerade durch den Zusammenhalt, den Austausch untereinander und vor allem auch durch die gegenseitige Inspiration ist es erst möglich, große Ziele anzupeilen und dringend notwendige Unternehmungen zugunsten aller Beteiligten, vor allem aber zugunsten der immer mehr werdenden Bedürftigen umzusetzen. Das Fortbestehen und die Weiterentwicklung des Gemeinschaftsgefühls und vor allem des Wissens um die Wichtigkeit der solidarischen Gemeinschaft ist von unbezahlbarem Wert.“, so Bernd P. Holst, Vorstandsvorsitzender von Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg.

Während der digitalen Mentoringwoche möchte auch Bürger helfen Bürgern e.V. die Gelegenheit nutzen, seine Arbeit im Rahmen des so wertvollen Bundesprogramms zu präsentieren.

Das Team Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg dankt allen aktiven Akteuren sowie den begleitenden Ministerien und ihren Mitarbeitern und wünscht allen für die nächsten zehn Jahre einen weiterhin erfolgreichen Verlauf des Bundesprogramms.

(Autor: Christine Kosmol, PR GROUP Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg)

_Zum Originalbeitrag auf buerger-helfen-buergern.com »_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Billstedter Hauptstraße 56

22111 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 – 411 886 90 o. 0160

fax ..: 040 – 411 886 60

web ..: https://www.buerger-helfen-buergern.com

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com

Der Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg ist gemeinnützig und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg.

Pressekontakt:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Kreuzweg 10

20099 Hamburg

fon ..: 0160 – 90 14 13 30

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Generation Uranium gibt neuen Interim-CEO und neuen unabhängigen Direktor bekannt Wie Künstliche Intelligenz den Vertrieb revolutioniert – Online-Seminar am 4. Juni 2025