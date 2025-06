Urlaub fürs Auto: Rügen punktet mit attraktivem ÖPNV

Mit dem Bus bequem zu allen Highlights der Insel

Guten Nachrichten für Insulaner und Urlauber: Mit Start des Sommerfahrplans Anfang Juni verkehren die Busse im Bediengebiet der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) wieder in deutlich kürzeren Zeittakten. Auch die beliebten RADzfatz- Fahrradanhänger kommen wieder verstärkt zum Einsatz, gerade auf den touristischen „Rennstrecken“ an der Bäderküste, zur Kreideküste oder zur Fähre in Richtung Hiddensee.

Neben dem Deutschland-Ticket oder Tagesnetzkarten können Inselgäste für ihre Entdeckungstouren aus weiteren attraktiven Angeboten wählen. Das Königsstuhl-Ticket beispielsweise kombiniert die bequeme An- und Abreise per Bus mit dem Eintritt ins Nationalparkzentrum Königsstuhl. Mit dem Hiddensee-Ticket kommt man schnell und preisgünstig per Bus und Fähre auf die Insel Hiddensee. Das Bernsteinticket zu guter Letzt ist eine Tagesfahrkarte für Bus und Bahn, gültig im kompletten Bediengebiet auf der Insel Rügen und in Stralsund.

Zwei der Busse aus der VVR-Flotte sind im auffälligen Design von Ostseeappartements Rügen (OAR) unterwegs. Nicht nur als blanker Werbeträger, sondern auch als Statement, wie OAR-Firmenchef Alexander Schulz betont: „Ein attraktives Angebot im ÖPNV kommt der ganzen Insel zugute. Wenn man als Urlauber das eigene Auto stehen lassen kann und stattdessen ganz relaxed von A nach B gelangt, steigert das die Zufriedenheit und den Erholungseffekt enorm. Wir als Touristiker leisten gern unseren Beitrag dazu.“

Mehr Informationen zum Thema: www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/auf-ruegen-mit-dem-bus-unterwegs.php

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303-90940

fax ..: 038303-90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de/

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

