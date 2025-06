Nachwuchsförderung im Handwerk: Spannendes Kinderbuch begeistert für Metalldächer und Fassaden

Nagold. Wie begeistert man Kinder frühzeitig für das Handwerk? Ganz einfach – mit spannenden Geschichten und liebevollen Illustrationen!

Genau diesen Ansatz verfolgt das neu aufgelegte Kinderbuch „Warum sieht ein Haus mit Blech so prima aus?“, das aktuell als kostenlose Beilage in der Fachzeitschrift BAUMETALL erhältlich ist.

Auf 24 farbig illustrierten Seiten nimmt Autor Andreas Buck gemeinsam mit Illustrator Hajo Schörle kleine Leserinnen und Leser mit auf eine abenteuerliche Reise in die faszinierende Welt der Metalldach- und Fassadengestaltung. Spielerisch lernen die Kinder dabei Ritter Falzgraf von Doppelsteh kennen, der sie auf den Turnierplatz und in seine Flaschnerwerkstatt einlädt. So erfahren sie ganz nebenbei, warum Metallfassaden und Blechdächer Häuser ebenso zuverlässig vor Wind und Wetter schützen wie warme Jacken uns Menschen.

„Unser Ziel ist es, Kindern auf unterhaltsame Weise wertvolles Wissen über einen der ältesten Handwerksberufe zu vermitteln“, erklärt Illustrator Hajo Schörle vom Buch & Bild Verlag Schörle. „Wir möchten frühzeitig Begeisterung wecken und zeigen, wie spannend und vielseitig das Handwerk rund um Dächer und Fassaden sein kann.“

Individuelle Sonderauflagen für Betriebe – Nachwuchs gezielt ansprechen

Für Handwerksbetriebe, Verbände, Hersteller oder Organisationen bietet der Verlag ein besonderes Angebot: Bereits ab einer Mindestbestellmenge von 250 Stück lässt sich das Buch individuell gestalten – mit eigenem Firmenlogo auf dem Titel sowie Logo und Kontaktdaten auf der Rückseite. Diese personalisierte Ausgabe eignet sich hervorragend als Werbegeschenk bei Veranstaltungen, Tagen der offenen Tür oder zur gezielten Nachwuchsförderung in Schulen und Kindergärten.

„Mit unserem Pro-Dialog+Begeisterungs-Angebot unterstützen wir Unternehmen dabei, direkt mit jungen Familien ins Gespräch zu kommen“, betont Schörle. „So können Betriebe aktiv dazu beitragen, den Nachwuchs langfristig für ihr Gewerk zu begeistern.“

Jetzt entdecken: Kostenlose Beilage in BAUMETALL

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift BAUMETALL enthält dieses spannende Kinderbuch als kostenlose Beilage. Interessierte Betriebe können darüber hinaus jederzeit Einzelexemplare direkt beim Verlag bestellen oder individuelle Sonderauflagen anfragen.

Produktinformationen im Überblick:

Titel: Warum sieht ein Haus mit Blech so prima aus?

Autor: Andreas Buck

Illustrator: Hajo Schörle

Format: DIN A6 geheftet, 24 Seiten Farbdruck

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783926341709 (Sonderauflage ab 250 Stück möglich)

Weitere Informationen zum Buch sowie zur Bestellung individueller Sonderauflagen finden Sie direkt beim Verlag:

www.schoerle.de/B2B-Angebote-Sonderauflagen:::10.html

Kontakt per E-Mail: hajo(at)schoerle(punkt)de

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um junge Menschen spielerisch an Ihr Handwerk heranzuführen – denn die Zukunft des Handwerks beginnt heute!

