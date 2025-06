Wie Künstliche Intelligenz den Vertrieb revolutioniert – Online-Seminar am 4. Juni 2025

Wie KI den Vertrieb verändert – kompaktes Online-Seminar am 4. Juni für Mitglieder & Abonnenten.

Künstliche Intelligenz (KI) ist dabei, den Vertrieb grundlegend zu verändern – effizienter, präziser, automatisierter. Doch wie können Unternehmen diese Technologien gezielt einsetzen? Welche Tools funktionieren wirklich in der Praxis? Und wie lassen sich bestehende Vertriebsprozesse intelligent verbessern?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des einstündigen Online-Seminars „KI im Vertrieb“, das am 04. Juni 2025 von 18:00 bis 19:00 Uhr stattfindet. Teilnehmende erhalten einen kompakten Überblick über aktuelle Best Practices, erprobte Tools und konkrete Strategien für den KI-gestützten Vertrieb.

Im Seminar erfahren Sie:

* Wie KI bereits heute erfolgreich in Vertriebsteams eingesetzt wird

* Welche Tools und Ansätze sich in der Praxis bewährt haben

* Wie sich eigene Vertriebsprozesse mit KI gezielt optimieren lassen – auch ohne Programmierkenntnisse

Das Format:

Live, interaktiv und praxisnah – in 60 Minuten vermittelt das Seminar sofort anwendbares Wissen für alle, die im Vertrieb tätig sind oder neue Impulse suchen. Es richtet sich sowohl an Vertriebsmitarbeitende als auch an Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer:innen.

Zugang:

Die Teilnahme ist exklusiv für Mitglieder des KIExpertsClub.com sowie für Abonnenten der KI-Flatrate.de möglich. Beide Plattformen bieten umfassende Weiterbildungen, Fachseminare und Networking-Formate rund um den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

? Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.KIExpertsClub.com

Kontakt für Rückfragen:

KI Experts Club

E-Mail: info@kiexpertsclub.com

Web: www.KIExpertsClub.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI Trainingszentrum GmbH

Herr Ernst Tappe

Sepkamp 12

32657 Lemgo

Deutschland

fon ..: 052619214674

web ..: https://KI-Trainingszentrum.com

email : info@ki-trainingszentrum.com

Firmenprofil: KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten.

Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien – verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt.

Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben – für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen.

KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. – Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

