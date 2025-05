KI-Trainingszentrum com Termine 2025/2026

Termine 2025/2026 des KI-Trainingszentrums

Das KI-Trainingszentrum.com zählt mit rund 50 Dozenten und unzähligen KI Seminaren und Ausbildungen zu den größten KI-Akademien Deutschlands.

Dies sind die Termine 2025/2026:

04.06.2025 Community Call & KI im Vertrieb

18.06.2025 Community Call & KI Potenziale

21.06. & 28.06.2025 AI/KI Consultant Ausbildung

01.07.2025 KI Stammtisch II

02.07.2025 Community Call & Avatare erstellen und nutzen

09.07.2025 Geldverdienen mit KI Part 1

16.07.2025 Community Call & Videos mit Sora erstellen

30.07.2025 Community Call & Manus.im

05.08.2025 Community Call & KI im Social Media Management

13.08.2025 Geldverdienen mit KI Part 2

20.08.2025 Community Call & Data Science & Machine Learning

27.08.2025 Community Call & KI im Controlling/Rechnungswesen

03.09.2025 Community Call & KI und Cybersecurity

06.09. & 13.09.2025 Prompt Engineer Ausbildung

10.09.2025 Geldverdienen mit KI Part 3

17.09.2025 Community Call & KI für Gründer

24.09.2025 Community Call & KI im HR Bereich

01.10.2025 Community Call & SEO mit KI

08.10.2025 Geldverdienen mit KI Part 4

11.10.2025 KI Einführung im Unternehmen

15.10.2025 Community Call & Midjourney

25.10.2025 Krypto Manager Basic Ausbildung

05.11.2025 Community Call & Custom GPTs erstellen

08.11.2025 KI-Mediengestalter Ausbildung

12.11.2025 Geldverdienen mit KI Part 5

19.11.2025 Community Call & EU AI Act und Fördermittel

22.11.2025 KI im Controlling/Buchhaltung und Kanzlei Organisation

10.12.2025 Community Call & KI im eCommerce

17.12.2025 Geldverdienen mit KI Part 6

21.03.2026 KI Accounting & Controlling Professional Ausbildung

Interessenten bitte per Email an info@KI-Trainingszentrum.com wenden oder per KI-Flatrate.de buchen.

Firmenprofil: KI-Trainingszentrum.com

Das KI-Trainingszentrum.com ist eine innovative Weiterbildungsplattform mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI), Maschinelles Lernen und automatisierte Datenverarbeitung. Unser Ziel ist es, Unternehmen, Fachkräfte und Technologieinteressierte praxisnah auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu begleiten.

Mit einem breiten Angebot an Online-Kursen, Workshops, Webinaren und Stammtischen vermitteln wir fundiertes Wissen über moderne KI-Technologien – verständlich, aktuell und direkt anwendbar. Dabei stehen sowohl technische Grundlagen als auch anwendungsorientierte Inhalte im Mittelpunkt.

Unsere Expertinnen und Experten verfügen über langjährige Erfahrung aus Wissenschaft und Industrie. Sie sorgen dafür, dass alle Lernformate am Puls der Zeit bleiben – für Einzelpersonen ebenso wie für Organisationen, die ihre Teams strategisch auf Künstliche Intelligenz vorbereiten wollen.

KI verstehen. KI anwenden. Zukunft gestalten. – Dafür steht das KI-Trainingszentrum.com.

