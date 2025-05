Gold und Kupfer aus Brasilien

Ab 1. Juli 2025 gilt Gold gemäß den Basel-III-Bankenvorschriften offiziell als Tier-1-Hochqualitätsliquiditätsanlage (HQLA) eingestuft.

In der EU werden die Handelsbuch-Regeln ab 2027 gelten. Basel III stellt ein Reformpaket dar, das Solvenz und Liquidität im Bankenbereich stärken soll. Gold hat damit seinen Status aus der Sicht der Aufsichtsbehörden geändert. Banken können nun ihr physisches Gold zu 100 Prozent des Marktwertes zu den Kernkapitalreserven zählen. Zuvor wurde das Edelmetall als Tier-3-Anlage um 50 Prozent abgewertet. Dies dürfte eine überfällige Anerkennung dessen sein, was eigentlich seit Jahrzehnten bekannt ist, nämlich, dass Gold Geld ist und somit ein ernstzunehmender strategischer Vermögenswert darstellt.

Dies haben bereits die Zentralbanken erkannt und auch Investoren sollten daran denken. Etwa 30 Prozent der Zentralbanken planen ihre Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten zu vermehren. Keine Umfrage hat je so einen hohen Wert ergeben. Fiat-Währungen werden weltweit fleißig gedruckt. Gold dagegen ist ein begrenzter Wertspeicher, der nicht einfach vergrößert werden kann. Laut einer anderen Umfrage sehen knapp ein Viertel der erwachsenen US-Bürger Gold als die beste langfristige Anlage an. Und dies sind deutlich mehr als noch im Vorjahr. So besinnen sich immer mehr auf Gold, das sich aus historischer Sicht in unsicheren Zeiten bewährt hat.

Frank Holmes, bekannter Geschäftsmann und Investor, hat kürzlich bis zum Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump vorausgesagt, dass der Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar je Unze steigen könnte. Des Weiteren sei das Potenzial von Goldaktien noch nicht gänzlich ausgeschöpft worden. Anleger, die gleichzeitig auf Diversifizierung achten, sollten sich Gold-Royalty-Gesellschaften wie etwa Gold Royalty oder OR Royalties (vormals Osisko Gold Royalties) genauer anschauen. Durch Royalty- oder Streamingverträge erzielen sie regelmäßige Einnahmen. Den Bergbau betreiben die Minenbetreiber, bei denen auch das überwiegende Bergbaurisiko liegt.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ -, ausgerichtet auf Nord- und Südamerika, rechnet aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise mit weiter steigenden Einnahmen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ -, tätig in Nordamerika, besitzt Lizenzabkommen und Beteiligungen im Gold- und Kupferbereich. 2024 erzielte das Unternehmen Rekordeinnahmen. Die Dividende für das zweite Quartal 2025 wurde im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozent erhöht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -) .

