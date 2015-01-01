100 Beiträge gegen den Selbstoptimierungswahn: Wohlfühlogie feiert Jubiläum

Unter dem Begriff „Wohlfühlogie“ veröffentlicht Autorin Tine Sonnengold regelmäßig Beiträge über Themen wie Stressregulation, emotionale Gesundheit, intuitive Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit.

Zwischen Leistungsdruck, Dauerstress und permanenter Selbstoptimierung verlieren viele Menschen zunehmend den Zugang zu sich selbst. Höher, schneller, effizienter – während Apps, Ratgeber und soziale Medien ständig neue Wege zur „besseren Version“ des eigenen Ichs versprechen, bleibt eine Frage oft unbeantwortet: Wie fühlt sich ein Leben eigentlich an, das sich wirklich gut anfühlt?

Genau diesem Thema widmet sich die Plattform Wohlfühlogie / Tine Sonnengold seit mittlerweile 100 Beiträgen. Mit dem aktuellen Jubiläumsartikel „Whole Body Yes – Körpergefühl als innerer Kompass“ setzt Autorin Tine Sonnengold erneut ein Zeichen für mehr Selbstwahrnehmung, emotionale Gesundheit und einen bewussteren Umgang mit den eigenen Bedürfnissen.

Der Begriff „Wohlfühlogie“ steht dabei bewusst für mehr als klassische Wellness oder kurzfristige Selfcare-Trends. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Körpergefühl, emotionale Balance, mentale Entlastung, Selbstfürsorge und die Frage, wie Menschen wieder lernen können, die eigenen inneren Signale wahrzunehmen – gerade in einer Zeit ständiger Reizüberflutung.

„Viele Menschen funktionieren nur noch im Kopf und ignorieren dabei, was ihr Körper ihnen längst signalisiert“, erklärt Tine Sonnengold. „Das sogenannte ‚Whole Body Yes‘ beschreibt diesen seltenen Moment, in dem sich eine Entscheidung nicht nur rational richtig anhört, sondern sich im ganzen Körper stimmig anfühlt.“

Seit dem Start der Plattform hat sich Wohlfühlogie zu einem unabhängigen deutschsprachigen Projekt entwickelt, das sich bewusst vom klassischen Optimierungsdenken abgrenzt. Statt Leistungssteigerung oder Selbstdisziplin stehen echte Selbstwahrnehmung, Alltagstauglichkeit und emotionale Ehrlichkeit im Fokus.

Der 100. Beitrag markiert deshalb nicht nur ein Jubiläum, sondern auch ein klares gesellschaftliches Statement: Wohlbefinden ist kein Luxus – sondern eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben.

Der Jubiläumsartikel „Whole Body Yes – Körpergefühl als innerer Kompass“ ist hier abrufbar:

Whole Body Yes – Körpergefühl als innerer Kompass

Weitere Informationen:

Wohlfühlogie / Tine Sonnengold

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tine Sonnengold – Autorin & Wohlfühl-Expertin

Frau Kerstin Krebs

Ascherslebenstr. 2

38124 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 157 76208368

web ..: https://tinesonnengold.info

email : kontakt@tinesonnengold.info

Über Wohlfühlogie / Tine Sonnengold

[Wohlfühlogie / Tine Sonnengold](https://tinesonnengold.info) ist eine unabhängige deutschsprachige Online-Plattform rund um emotionales Wohlbefinden, Körpergefühl, Selbstfürsorge und mentale Balance im Alltag.

Unter dem Begriff „Wohlfühlogie“ veröffentlicht Autorin Tine Sonnengold regelmäßig Beiträge über Themen wie Stressregulation, emotionale Gesundheit, intuitive Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit sowie den bewussten Umgang mit den eigenen Bedürfnissen in einer zunehmend beschleunigten Gesellschaft.

Im Gegensatz zu klassischen Selbstoptimierungs- oder Lifestyle-Angeboten verfolgt Wohlfühlogie einen ganzheitlichen Ansatz: Im Mittelpunkt stehen nicht Leistungssteigerung oder Perfektion, sondern ein authentisches, körperlich stimmiges Wohlbefinden und mehr Verbindung zu sich selbst.

Die Plattform richtet sich an Menschen, die im Alltag bewusster leben, eigene Grenzen besser wahrnehmen und langfristig mehr innere Balance entwickeln möchten.

Mit mittlerweile über 100 veröffentlichten Beiträgen hat sich Wohlfühlogie zu einem kontinuierlich wachsenden unabhängigen Herzensprojekt entwickelt.

Weitere Informationen:

[https://tinesonnengold.info](https://tinesonnengold.info)



Pressekontakt:

Tine Sonnengold – Autorin & Wohlfühl-Expertin

Frau Kerstin Krebs

Ascherslebenstr 2

38124 Braunschweig

fon ..: +49 157 76208368

email : kontakt@tinesonnengold.info

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