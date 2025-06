ESG Transparency Award 2025: Verantwortung zeigen, wenn Regulatorik schläft

Ein Standard für Transparenz, kein Wettbewerb um Formvorgaben

In einer Zeit regulatorischer Unsicherheit rund um ESG-Berichterstattung zeigt sich, welche Unternehmen Nachhaltigkeit als strategisches Thema ernst nehmen – und nicht nur aus gesetzlichem Pflichtgefühl handeln. Mit dem Start der Bewerbungsphase für den ESG Transparency Award 2025 setzt die EUPD Group ein Signal für glaubwürdige, verständliche und adressatengerechte Nachhaltigkeitskommunikation. Unternehmen aus ganz Europa können ab sofort ihre ESG-Berichte einreichen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2025.

Der ESG Transparency Award basiert auf dem ESG Transparency Evaluation Standard der EUPD Group. Das seit 25 Jahren international etablierte Marktforschungsinstitut für Nachhaltigkeit hat diesen Bewertungsrahmen entwickelt, um eine möglichst umfassende, praxisnahe und an Stakeholderinteressen orientierte Analyse veröffentlichter ESG-Berichte zu ermöglichen. Dabei fließen anerkannte Rahmenwerke ein – unter anderem die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die UN Sustainable Development Performance Indicators (UNSDPI), die Vorschläge des Voluntary Standard for Micro Enterprises (VSME), die EU-Taxonomie sowie weitere nationale und internationale Initiativen. Darüber hinaus berücksichtigt der Standard ergänzende Kriterien, die insbesondere auf die kommunikative Wirkung, die strukturelle Verständlichkeit und die strategische Einbindung von ESG-Inhalten abzielen.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Standards beruft die EUPD Group jährlich ein ESG Transparency Committee, bestehend aus ESG-erfahrenen Expertinnen und Experten, darunter auch Preisträger*innen vorangegangener Jahre. Dieses Gremium bringt aktuelle Entwicklungen und Perspektiven aus Wirtschaft und Wissenschaft ein, um die Relevanz und Praxisnähe des Standards zu sichern. Eine direkte Bewertungsfunktion hat das Committee nicht – ein wichtiger Bestandteil des Konzepts zur Wahrung der Unabhängigkeit und Nachvollziehbarkeit des Auszeichnungsprozesses.

„Wer ESG ernst meint, verlässt sich nicht auf Formvorgaben – sondern zeigt Haltung durch transparente, nachvollziehbare Kommunikation“, erklärt Markus A.W. Hoehner, CEO der EUPD Group. „Gerade jetzt – in einem Umfeld, in dem regulatorische Anforderungen teils unklar oder verschoben sind – gewinnen Unternehmen an Bedeutung, die Orientierung schaffen und Verantwortung aktiv sichtbar machen. Der ESG Transparency Award rückt genau diese Vorreiter in den Fokus.“

Die Leading Companies 2025 werden am 26. November im Rahmen der European Sustainability Week in Bonn ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Steigenberger Icon Grandhotel & Spa statt, das zugleich Austragungsort eines hochkarätigen ESG-Branchentreffens mit Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik ist.

Die bisherigen Preisträger*innen zeigen, dass Exzellenz in ESG-Transparenz unabhängig von Branche, Unternehmensgröße oder Herkunftsland möglich ist. Ausgezeichnet wurden u. a. große börsennotierte Konzerne wie Deutsche Telekom, ebenso wie Mittelständler wie Zwilling oder Nachhaltigkeitspioniere wie fritz-kola. Deren Engagement zeigt sich nicht nur in der Umsetzung, sondern auch in der Haltung: „Wir bei fritz-kola wachsen, weil wir Verantwortung übernehmen und Nachhaltigkeit fest in unserer Strategie verankert haben“, so Björn Knoop, Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens. „Ein transparenter Bericht hilft uns nicht nur bei der internen Standortbestimmung – er schafft auch die Grundlage für kritischen Dialog und Weiterentwicklung.“ Auch internationale Akteure wie Die Schweizerische Post, der Luxusuhrenhersteller Breitling oder der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gehörten zu den Gewürdigten.

Melanie Borsos, Head of Non-financial Reporting & Human Rights bei Telefónica Deutschland, unterstreicht die Relevanz des Awards für unternehmerische Integrität: „Transparenz gehört zu unserem Selbstverständnis für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Auszeichnung bestätigt uns in unserem Anspruch, Offenheit und Substanz in der ESG-Berichterstattung zu verbinden – und so glaubwürdig mit unseren Stakeholdern in den Dialog zu treten.“

Weitere Informationen zum ESG Transparency Award 2025, zum Bewertungsstandard und zum Bewerbungsprozess sind auf der offiziellen Website abrufbar.

