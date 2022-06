Persuaid ist iF Design Award Preisträger 2022: Warum es gut ist, vieles zu streichen und das auch zu zeigen

Die Münchener Markenberatung Persuaid gewinnt renommierten iF Design Award für die Product Launch Landing Page einer Kosmetikmarke.

Mit einem weiteren Preis wurde die Münchener Markenberatung Persuaid ausgezeichnet: Sie erhielt den renommierten iF Design Award für die Product Launch Landing Page eines Kosmetikherstellers. Persuaid begleitete den Markenauftritt von Sensetics – Sensible Skincare und gestaltete neben dem Konzept der Marke auch das Branding und die Webpräsenz. Die wichtigsten Eigenschaften der Hautpflegeprodukte von Sensetics wurden von Persuaid perfekt in Szene gesetzt. „Unsere konzeptionelle Idee, einen Querstreifen als markenprägendes Symbol für das Streichen überflüssiger und problematischer Inhaltsstoffe in der Kosmetiklinie einzusetzen, konnte bei der Jury Anklang finden“, so Tobias Wibbeke von Persuaid.

Sensetics als Pflegelinie für anspruchsvolle Haut brauchte einen sowohl inhaltlich als auch technisch passenden Webauftritt. So entstand in Zusammenarbeit mit dem Projektteam eine Single Page Website für den Launch der Marke.

Ein rundum gelungenes Ergebnis

Mit ihrer Aufgabe, ein auffälliges, responsives Web-Erlebnis zu schaffen, hatten die Designer gleich mehrere Ziele vor Augen: Es sollten sowohl das Markenbewusstsein als auch die Neugier auf die Hautpflegeserie Sensetics – Sensible Skincare geweckt werden. Die Strategie der Marke, überflüssige und ungesunde Inhaltsstoffe aus ihren Produkten zu streichen, wurde zum Designmotiv für die Website erhoben. So haben die Konzeptioner und Designer von Persuaid den >Brand-Stripe< als animiertes UX/UI-Muster entwickelt - ein einzigartiges Element für ein ganz besonderes Web-Erlebnis. Seitenübergänge wurden so in Anlehnung an den Markenauftritt auf eindrucksvolle und nachvollziehbare Art und Weise gestaltet. Darüber hinaus entwickelten die Experten von Persuaid weitere Branding- und Marketingmaßnahmen für Sensetics – Sensible Skincare. Angefangen bei der Markenstrategie über die Namensfindung mit Markenzusatz, dem Corporate Design sowie dem Packaging bis hin zum Social Media Marketing lieferte Persuaid alles aus einer Hand. Der logische Schritt war somit, Instagram als reichweitenstarken Social-Media-Kanal sowie das Newsletter-Anmeldeformular direkt auf der Product Launch Landing Page mitzuintegrieren. Über die dadurch gewonnenen Crossmarketing-Effekte können Interessenten über Produkte und Neuigkeiten der Kosmetikserie tagesaktuell auf dem Laufenden gehalten werden. Die schnell ladende und suchmaschinenoptimierte Seite integriert diese Anforderungen in einer nahbaren und äußerst ansprechenden Form. Der Wunsch, nachhaltige Produkte zu erwerben, ist heute für viele Zielgruppen maßgebend. Während Nachhaltigkeitsinteressierte früherer Generationen noch oft als „Ökofreaks“ belächelt wurden, entspricht umweltbewusster Konsum heute dem Zeitgeist. Die moderne Webpräsenz mit responsivem Design für alle Endgeräte kommuniziert dies thematisch mit passenden Inhalten, technischer Perfektion und ist dadurch am Puls der Entwicklung. Ein Design-Preis der Extraklasse „Dass unsere Arbeit für Sensetics mit dem iF Design Award 2022 im Bereich Communication Design prämiert wurde, ist für uns eine besondere Auszeichnung“, berichtet Tobias Wibbeke. Zwar hat die Agentur Persuaid | Brand.Design.Experience bereits diverse Preise für exzellente Designlösungen erhalten, doch über den iF Design Award hat man sich besonders gefreut. Das mehrstufige Verfahren zur Ermittlung der Sieger fand mit finaler Jurysitzung im März 2022 in Berlin statt. iF ist eine der renommiertesten Design Institutionen weltweit und besteht bereits seit 1953. Dieses Jahr knackte der Designpreis mit 11.000 Einsendungen aus ca. 60 Ländern weltweit einmal mehr eine Rekordmarke. Aus diesen Tausenden von Einsendungen wurden nur 21 Websites in den Bereichen Produkt, Packaging und Communication überhaupt prämiert. Da unter den Siegern zu sein, ist schon eine große Ehre. Die hochrangige Jury, die dieses Jahr unter anderem mit Design-Ikonen wie: Klaus Zyciora, Nils Holger Moormann und Katrin Oeding besetzt war, spiegelt den großen Anspruch an die Einsendenden wider. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören unter anderem auch Marken wie Apple, Nike und die Deutsche Telekom. Wenn eine erst seit sechs Jahren bestehende Agentur wie Persuaid sich da unter den Preisträgern behaupten kann, darf sie zu Recht stolz auf sich sein. Weitere Infos auf der Website. +++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Persuaid | Brand.Design.Experience

Herr Tobias Wibbeke

Herzog-Rudolf-Str. 2

80539 München

Deutschland

fon ..: 089 230 234 63

web ..: https://www.persuaid.de

email : hello@persuaid.de

Persuaid ist ein international ausgezeichnetes Team, tätig in den Bereichen Branding und Digital, mit Hauptsitz in München. Wir erschaffen Markenkommunikation für Markenmehrwert und entwickeln Ergebnisse, die unsere Kunden nachhaltig positiv vom Wettbewerb abheben. Wir unterstützen Marken bei der strategischen Entwicklung von B2B und B2C Brands und transformieren die Resultate in langlebige Corporate Design Systeme. Wir gestalten stimmige und nachhaltige User-Experience, für alle Themen der Digitalisierung und entwickeln Social Media Storytelling für reichweitenstarkes Performance Marketing. Bei Persuaid eint uns die Leidenschaft und der Enthusiasmus, Marken begehrenswerter und jeden Tag ein wenig wertvoller zu machen. www.persuaid.de

Pressekontakt:

Persuaid | Brand.Design.Experience

Herr Tobias Wibbeke

Herzog-Rudolf-Str. 2

80539 München

fon ..: 089 230 234 63

email : hello@persuaid.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weltmarktführer Makita mietet 1.900 Quadratmeter im grünen Gewerbe- und Büroquartier Centro Tesoro Lithium Chile schließt mit Remsa einen Vertrag über zusätzliche Claims auf dem Salar De Arizaro, Provinz Salta, Argentinien, ab