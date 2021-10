Bauwerk erhält den Red Dot Design Award 2021

Der Projektentwickler Bauwerk ist für den Relaunch seiner Unternehmenswebseite mit dem Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnet worden.

* _Neue Unternehmenswebseite in der Kategorie Web Design ausgezeichnet_

* _Red Dot Jury bescheinigt Bauwerk hohe Designqualität_

MÜNCHEN, 6. Oktober 2021. Der Projektentwickler Bauwerk ist für den Relaunch seiner Unternehmenswebseite mit dem Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnet worden. In der Kategorie Web Design konnte sich das Unternehmen in einem starken sowie internationalen Teilnehmerfeld behaupten und die Experten der Jury überzeugen. Dabei legte diese insbesondere Wert auf die kreative Idee, gestalterische Form und kommunikative Wirkung. „Digitale Lösungen sind heutzutage essentiell für den Erfolg von Marken und Unternehmen – insbesondere zur aktuellen Zeit. Unsere Jury hat im Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021 nur die besten Projekte aus diesem Bereich ausgezeichnet. Als Preisträger hat das Unternehmen bewiesen, dass es ,outside the box‘ denkt und es versteht, in Krisenzeiten schnell zu agieren und Umbrüche für neue Gestaltungsansätze zu nutzen“, urteilte Prof. Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot.

Konsistentes und modernes Markenbild

Im Rahmen eines umfassenden Marken-Relaunches entwickelte Bauwerk die neue Webpräsenz zusammen mit der Digitalagentur Format D aus München. Ziel war es, die Verbindung zu schaffen zwischen einem klaren, designorientierten Markenauftritt einerseits sowie einer bedürfnisorientierten Immobiliensuche andererseits. Das Ergebnis ist eine nutzerzentrierte und avantgardistische Website, die die Leidenschaft, Innovationskraft und Qualität hinter den Bauwerk-Projekten repräsentiert. „Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung, denn sie zeigt, dass stringente Markenführung und kreatives Design ein bedeutendes Differenzierungsmerkmal sind und bestätigt unseren gestalterischen Anspruch“, freut sich Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk.

Über den Red Dot Design Award

Der Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben der Welt. In drei Disziplinen reichen Teilnehmer Produkte, Kommunikationsarbeiten und Marken sowie Prototypen und Konzepte ein. Die begehrte Auszeichnung „Red Dot“ ist seitdem das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauwerk

Frau Julia Wald

Prinzregentenstraße 22

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 / 41 55 95 14 41

web ..: https://www.bauwerk.de

email : jwald@bauwerk.de

ÜBER BAUWERK

Bauwerk ist Entwickler anspruchsvoller Neubauprojekte und steht seit 2002 für visionäre Konzeptimmobilien in München, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen begleitet ganzheitlich die gesamte Wertschöpfungskette: Von Akquisition und Projektidee über Development, Finanzierung und Realisierung bis zu Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung. In den Assetklassen Wohnen und Gewerbe entwickelt Bauwerk hochwertige Immobilienprojekte in außergewöhnlicher Architektur, die umfassend und ganzheitlich in die Zukunft gedacht sind. Dabei versteht sich das Unternehmen als Vordenker und Treiber der Branche und entwirft Nutzungskonzepte, die eine Antwort auf das Leben und Arbeiten von morgen geben – von wandelbaren Raumstrukturen über Shared Spaces, digitale Technologien bis hin zu intelligenter Mobilität. Innovation und Nachhaltigkeit sind in der Unternehmensphilosophie fest verankert.

Einen wirksamen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten die Immobilienprojekte durch umweltfreundliche Baustoffe wie Holz, Fassaden- und Dachbegrünungen, emissionsarme Gebäudetechnik und Mobilitätskonzepte. Seine gesellschaftlich-soziale Verantwortung nimmt Bauwerk wahr, indem es Projekte in Kunst, Kultur und Jugend fördert.

Im Rahmen der Unternehmensstrategie „Bauwerk Next“ verstärkt Bauwerk Zukunftsthemen wie Digitalisierung und ESG und stellt damit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Das Unternehmen beschäftigt knapp 60 Mitarbeiter am Hauptsitz in München sowie den Niederlassungen in Berlin und Frankfurt. Bauwerk realisiert Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von 900 Mio. Euro und über 100.000 Quadratmetern Geschossfläche. Für seine Projekte wurde Bauwerk mehrfach in nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, unter anderem mit dem Red Dot Design Award, German Design Award und MIPIM Award.

Weitere Informationen unter www.bauwerk.de

Pressekontakt:

ANSCHÜTZ + Company

Frau Nadine Anschütz

Schornstraße 8

81669 München

fon ..: 089 / 96 22 89 81

email : nadine.anschuetz@anschuetz-co.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Quantum eMotion deutet erste Blockchain-Phantasie an „Unter der Brücke“ – Eine bewegende Familientragödie