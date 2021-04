Die Online-Agentur PRIMA LINE aus Berlin erhält den German Web Award 2021

Mit einer Gesamtbewertung von 9,10 von 10 möglichen Punkten ist PRIMA LINE Berlin Preisträger des German Web Awards 2021. Damit zählt das Freelancer-Team zu den besten 50 Agenturen in Deutschland.

Die German Web Awards 2021 sind eine Auszeichnung für Webagenturen, die besonders gute Arbeit in der Gestaltung und der Konzeption von Webseiten für Ihre Kunden leisten. Bewerben konnten sich alle deutschen Internetagenturen jeder Größenordnung. Was am Ende zählt, ist das Ergebnis und nicht die Mitarbeiterzahl oder der Jahresumsatz. Es gilt zu zeigen, dass man als Internetagentur die Fähigkeiten und das Know-how besitzt, um verkaufsstarke und durchdachte Webauftritte zu kreieren. Diese müssen sich deutlich von der Konkurrenz abheben und optimal konvertieren. Pro Jahr werden nur 50 dieser exklusiven Awards verliehen.

Bewertet werden die drei Hauptkriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit. Auch das Kundenportfolio, das Serviceangebot und sichtbare Alleinstellungsmerkmale finden in der Gesamtbewertung Berücksichtigung. Für die Auszeichnung werden mindestens 7,95 Punkte benötigt.

So wurde PRIMA LINE als Online-Agentur aus Berlin bewertet

PRIMA LINE ist mit dem Ergebnis von 9,10 Punkten auf den vordersten Plätzen gelandet. Punkten konnte die Internetagentur aus Berlin mit der durchdachten Gestaltung und Konzeption von Kunden-Webseiten, die eine Maximierung der direkten Anfragen aus dem Internetauftritt auslösen. Weiterhin haben die zahlreichen positiven Kundenstimmen und die hohe Kundenzufriedenheit die Jury überzeugt.

„Es gibt viele Online-Agenturen in Berlin. Ich bin stolz, unseren Kunden jetzt einmal mehr zeigen zu können, dass wir als Freelancer-Team herausragende Internetauftritte gestalten und diese in allen Bereichen professionell realisieren“, freut sich Katarzyna Tichnowetzki, Webdesignern von PRIMA LINE Berlin.

Über PRIMA LINE: Printdesign und Webdesign aus Berlin

Das Freelancer-Team PRIMA LINE aus Berlin ist ein professioneller Anbieter für verkaufsstarke Internetseiten, klares Corporate Design und individuelle Logos zu einem fairen Preis. Ein besonderes Extra sind die 360° Panoramen aus dem Hause PRIMA LINE. Wer mehr braucht, kann sich auf das erprobte Experten-Netzwerk verlassen: professionelle Werbe- und Internettexte, Fotos und Image-Filme, die Betreuung im Bereich SEO und Online-Marketing, Rechtsberater im Medienrecht, Hosting-Anbieter und Übersetzer. „Im Prinzip bieten wir die komplette Leistung einer Werbeagentur von Web bis Print an“, bestätigt Katarzyna Tichnowetzki.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRIMA LINE Webdesign Berlin

Frau Katarzyna Tichnowetzki

Kurfürstendamm 194

10707 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 373 06 222

web ..: http://www.prima-line.de

email : grafik@prima-line.de

