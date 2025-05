MiU24 aus Helmstedt gewinnt den German Web Award 2025 – Mehr als eine Werbeagentur

MiU24®: Der Großhandel für Unternehmenslösungen mit Herz und Humor! Hybrid.Service.Wholesale, flexibel, individuell – für Unternehmen, die Neues wagen. Ausgezeichnet mit dem German Web Award.

MiU24® aus Helmstedt wurde zum zweiten Mal mit dem German Web Award als eine der Top 250 Agenturen Deutschlands ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht, wie wichtig heute flexible, individuelle und vor allem praxisnahe Lösungen für Unternehmen sind. MiU24® steht dabei nicht nur für Kreativität und digitale Kompetenz, sondern auch für Menschlichkeit und echte Partnerschaft.

Hybrid. Service.Wholesale – eine Innovation von MiU24®

MiU24® hat mit Hybrid.Service.Wholesale ein Modell geschaffen, das zeigt: Unternehmenslösungen müssen nicht kompliziert sein. Statt starrer Pakete oder Einheitslösungen bietet MiU24® passgenaue Module, die sich flexibel kombinieren lassen. Ob Marketing, Webdesign, Werbetechnik oder E-Commerce – alles ist möglich. Dieser Ansatz entstand aus dem Wunsch, Unternehmen echte Lösungen zu bieten, die wirken – und das ohne Agentur-Blabla.

Die Transformation von der Werbeagentur zum Hybrid Service Wholesale

Vergiss alteingesessene Werbeagenturen mit starren Paketen und endlosen Meetings! MiU24® hat die Branche revolutioniert: Statt nur schöne Bilder zu liefern, entwickelt MiU24® echte Unternehmenslösungen – schnell, individuell und immer mit einem Augenzwinkern.

„Ich habe meine Ausbildung bei OBI gemacht“, erzählt Marco Vito La-Greca. „Daher ist MiU24® für mich wie ein Baumarkt – aber für Unternehmenslösungen: Alles, was Unternehmen brauchen, gibt’s bei uns – flexibel, kreativ und just in time!“

Die Zukunft ist Hybrid, Omni und anders

„Die klassischen Zeiten sind vorbei! Wer erfolgreich sein will, muss flexibel, kreativ und lösungsorientiert sein. Genau das ist MiU24® – und genau deshalb haben wir den German Web Award 2025 gewonnen!“, erklärt Jürgen La-Greca stolz. Vergiss starre Agenturmodelle mit PowerPoint und Kaffeekränzchen: MiU24® ist der erste Hybrid Service Wholesale für Unternehmenslösungen aller Art. Das Motto: „Geht nicht? Gibt’s nicht!“ – hier werden Ideen lebendig gemacht, und zwar genau so, wie die Kund:innen es brauchen: schnell, flexibel und mit dem gewissen Etwas.

Beratung auf Augenhöhe – individuell und partnerschaftlich

Bei MiU24® stehen Menschen im Mittelpunkt – nicht nur Prozesse oder Tools. Hier wird Beratung großgeschrieben: individuell, ehrlich und auf Augenhöhe. Aus zwei mach drei: Mit Tina Korbmacher holt MiU24® geballte Kompetenz ins Team. Als strategische Beraterin, Projektmanagerin und ehemalige Geschäftsführerin der Muson GmbH bringt sie jede Menge Erfahrung mit. Dazu ihr Wissen aus dem Humboldt Forum – perfekt, um die Transformation von MiU24® weiter voranzutreiben. „Mit Tina sind wir jetzt 1+2 – ein echtes Powerteam!“, freut sich Marco Vito La-Greca.

Proof of Concept – Mit dem German Web Award 2025 bestätigt

„Wir wollten den Proof of Concept von einer unabhängigen Fachjury bestätigt haben“, erzählt Marco Vito La-Greca, Gesellschafter von MiU24®. „Deshalb haben wir unser innovatives Konzept des Hybrid.Service.Wholesale beim GWA25 eingereicht.“ Als dann die Nachricht kam, dass MiU24® zu den besten 250 Agenturen gehört, war die Freude groß. „Wir haben regelrecht mitgefiebert und konnten es kaum glauben, als wir die Benachrichtigung bekamen“, so La-Greca weiter.

Abschließend bleibt zu sagen: MiU24® steht für Unternehmenslösungen, die flexibel, kreativ und menschlich sind. Mit unserem Hybrid.Service.Wholesale-Modell schaffen wir für Unternehmen echte Mehrwerte – passgenau und immer auf Augenhöhe. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihres Unternehmens zu gestalten.

