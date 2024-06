Excellent Brand 2024: überwegs gewinnt German Brand Award

Goldene Medaille in der Kategorie „Excellent Brands: Corporate Services“: Das überwegs, ein Veranstaltungsraum und Thinktank aus Hannover, ist mit dem German Brand Award 2024 ausgezeichnet.

Das überwegs erhält diese Auszeichnung, weil es eine der modernsten, flexibelsten Arbeitsinfrastrukturen Hannovers bereithält. Es ist aufgeteilt in drei Räume, die ganz nach dem Claim „think. learn. innovate.“ co-kreatives Arbeiten im Herzen Hannovers ermöglichen und damit Freiräume für neue Ideen schaffen:

1. Die Baustelle ist da zum Aufbauen und Bewegen: Eine breite Auswahl an Materialien entfacht die Kreativität wie nirgendwo anders. Die Baustelle ist perfekt für Workshops oder die Aufnahme von Podcasts.

2. Die Plattenkiste ist da zum Auflegen und Begeistern: Voller Rhythmus, Melodie und Beats lassen sich hier spontane Jam-Sessions und Improvisationen abhalten. Es gilt, das Publikum auf der Tribüne mitzureißen.

3. Die Spielwiese ist da zum Austoben und Begegnen: Dies ist das Herzstück und der größte Raum des überwegs. Eindrucksvolle Präsentationen vor einem Publikum oder auch intensives Arbeiten in Kleingruppen sind hier möglich.

Zur Ausstattung gehören außerdem:

* Steuerbare Lichtstimmung

* Soundsystem

* Design Thinking-Tische

* Rollbare TV-Monitore und Whiteboards

* Free High-Speed WiFi

* Wasserspender und Kaffeebar

* uvm.

Das überwegs wurde aber auch deshalb ausgezeichnet, weil es weit über ein Raumangebot hinausgeht:

Für alle Herausforderungen zeitgemäßer Zusammenarbeit hält das überwegs wirklich umfassende Lösungen bereit. Dazu gehört eine inspirierende und produktive Umgebung, die technologisch auf dem neuesten Stand ist und somit auch weitere Locations per Stream oder eigens entwickelte digitale Meeting-Umgebungen einbinden kann.

Erfahrene Coaches und Trainer*innen helfen, die gebotenen Möglichkeiten radikaler Kooperation voll auszureizen. Darunter fallen auch Strategien, die aktiv zur Optimierung der Markenbildung, -steuerung und sogar Neuorganisation von Kund*innen beitragen.

Der LEGO SERIOUS PLAY-Workshop des überwegs mit einem LEGO SERIOUS PLAY certified Facilitator hilft dabei, neue Perspektiven zu eröffnen und vorhandene Teampotenziale zu erschließen.

Die Design Thinking-Workshops wiederum motivieren dazu, Problemen mit dem „kreativen Ansatz“ des Design Thinking zu begegnen. Wenn man die eigenen Stärken und Spielarten fundiert versteht, kann dieser Ansatz einiges leisten.

Das überwegs Lab befähigt Teams zur ganzheitlichen Startup-Mentalität – mit Kreativität, System und Kompetenz. In acht Modulen qualifizieren sich fünfköpfige Teams an fünf Tagen über fünf Wochen in den Dimensionen der unternehmensinternen Geschäftsfeldentwicklung.

Die Auszeichnung als „Excellent Brand“ in der Kategorie „Corporate Services“ zeigt also, dass Flexibilität, Innovation und Kreativität Werte sind, die Unternehmen auch zukünftig einzigartige Chancen eröffnen werden – und dass das überwegs ein Innovationshub ist, das die Transformation in der Arbeitswelt antreibt.

Lassen Sie sich zum überwegs beraten: Ihre Ansprechpartnerin Johanna Heimsoth freut sich über Ihren Anruf an +49 (0) 511 28061-333 oder Ihre Mail an heimsoth@ueberwegs.de.

Schauen Sie in den offiziellen Galerie-Eintrag der German Brand Awards rein, um mehr über das überwegs und die Auszeichnung zu erfahren.

Ob im Privat- oder Berufsleben: Das Tempo grundlegender Veränderungsprozesse wächst und wächst. überwegs zu sein, heißt, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen.

Das überwegs ist ein Veranstaltungsraum und Thinktank im Herzen Hannovers, das ganz nach dem Claim „think. learn. innovate.“ co-kreatives Arbeiten im Herzen Hannovers ermöglicht und damit Freiräume für neue Ideen schafft. Hier gibt es Gestaltungsfreiräume abseits der oft engen Leitplanken des alltäglichen Arbeiten und Lernens.

