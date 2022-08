Branding- und Digitalagentur bemoody gewinnt den German Brand Award

Die Branding- und Digitalagentur bemoody gewinnt den German Brand Award 2022 mit dem Markenrelaunch in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“.

Branding- und Digitalagentur bemoody gewinnt mit dem Markenrelaunch für das Kompetenzzentrum Beruf und Gesundheit in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design – Corporate Brand. den German Brand Award 2022.

German Brand Award

Der Brand Award ist der Preis für erfolgreiche Markenführung. Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran,

sondern auch ihre jeweiligen Branchen.

Die Nominierung

Es gibt zwei Wege zur Nominierung: Unternehmen, Agenturen und Dienstleister, die den Expertengremien des Rat für Formgebung aufgrund ihrer Markenführung auffallen, erhalten eine Nominierung. Außerdem können Interessierte aktiv Marken und Projekte zur Teilnahme einreichen. Sie durchlaufen denselben Prüfungsprozess. Eine Nominierung bestätigt in beiden Fällen die Qualität der Einreichung. Das Wettbewerbsverfahren des German Brand Award sichert die Unabhängigkeit und Exzellenz der Auszeichnung.

Die Awards

Der German Brand Award 2022 ist in zwei Disziplinen unterteilt: »Excellent Brands« prämiert die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche. »Excellence in Brand Strategy and Creation« zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus. Zusätzlich werden Ehrenpreise für besondere Marken Leistungen verliehen. Als »Brand Manager of the Year« wurde dieses Jahr Boris Dolkhani, Senior Vice President Corporate Marketing, Brand Management & Communication Strategy Robert Bosch GmbH, ausgezeichnet. Die Female Empowerment Marke Ooia hat die Auszeichnung »Start Up of the Year« erhalten. Als »Best Intent of the Year« wurde das Projekt »Refill Diet« von Greenpeace Schweiz und die Kampagne »Orte für Alle« von Aktion Mensch e.V. ausgezeichnet.

