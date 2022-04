German Brand Award Nominierung für die Branding- und Digitalagentur bemoody

Die Branding- und Digitalagentur bemoody gewann im Frühjahr 2021 eine Ausschreibung der pro.Di GmbH.

Die Branding- und Digitalagentur bemoody gewann im Frühjahr 2021 eine Ausschreibung der pro.Di GmbH. Die Aufgabenstellung bestand in der Neudefinition der Marke des Kompetenzzentrum Beruf und Gesundheit.

Das Kompetenzzentrum ist eine Marke der BFW Schömberg gGmbH sowie der pro.Di GmbH und vereint Expertise in den Bereichen des Betrieblichem Gesundheitsmanagements sowie Ausbildung und Betrieblicher Qualifizierung seit 1964. Nach der gewonnenen Ausschreibung wurde die Marke von bemoody neu definiert und erhielt einen zeitgemäßen Markenrelaunch, mit einer ganzheitlichen B2B Ausrichtung.

„_Seit über einem halben Jahrhundert unterstützen wir Unternehmen, ihre Fachkräfte und deren Know-how zu binden, weiterzuentwickeln sowie Gesundheitskompetenzen zu stärken, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Kosten zu reduzieren. Um für unsere Kostenträger und Kursteilnehmer noch attraktiver und gefestigter in Erscheinung zu treten, beauftragten wir in 2020 die Agentur bemoody aus Pforzheim, unseren in die Jahre gekommenen Markenauftritt neu zu gestalten. Ziel war die Neudefinition der Marke, die Geschäftsfelder BGM und AbQ zu verbinden und die Digitalisierung voranzutreiben.“_

Im März 2022 erhielt bemoody die offizielle Nominierung des German Brand Awards. Der Award wird initiiert vom Rat für Formgebung, Deutschlands Design- und Markeninstanz, sowie dem German Brand Institute, das das Thema Marke als Erfolgsfaktor vorantreibt. Eine hochkarätige Jury bestehend aus Persönlichkeiten von Unternehmen, Wirtschaft und Wissenschaft kürt die Bestleistungen in der Markenführung und zeichnet die Marken und die Verantwortlichen dahinter aus. So schafft der German Brand Award große Sichtbarkeit und einen eindeutigen Mehrwert für die Gewinnerinnen, die Gewinner und deren Branchen.

Die Stiftung German Brand Institute wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibt die Stiftung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung.

Die offizielle Bekanntgabe und Preisverleihung findet am 09.06.2022 in Berlin statt.

Branding- und Digitalagentur bemoody. Mit prägnanter Kreation und durchdachter Digitalstrategie übersetzt bemoody Unternehmenswerte authentisch in die digitale Welt.

