Gold – Diversifikation, Liquidität, Portfolio-Performance, Werterhaltung

Gold punktet mit vielen Vorteilen. Es ist sehr liquide, ist knapp und wird von verschiedenen Quellen nachgefragt.

Das Edelmetall dient als Anlage, Schmuck, Technologiebestandteil und Reserveanlage. Und der historische Wert ist im Laufe der Zeit erhalten geblieben. Investoren und Verbraucher achten beim Gold zusehends auf einen verantwortungsvollen Goldabbau. Das World Gold Council hat 2012 den Conflict-Free Gold Standard eingeführt, um Verbindungen zwischen Gold und rechtswidrigen Konflikten aufzudecken.

Gold zu finden ist nicht einfach und das Erschließen und der Aufbau einer Goldmine, angefangen von der Identifizierung eines geeigneten Erzkörpers, dauert oft an die zehn Jahre. Höchste Goldkonzentrationen gibt es in Südafrika, Nordamerika und Australien. Bei den Lagerstätten gibt es primäre, sekundäre und orogene Lagerstätten. Zu den primären Goldlagerstätten gehören die epithermalen, bei denen das begehrte Gold nahe der Oberfläche (bis zu 1.500 Metern Tiefe) zu finden ist.

Eine eigene Art von Goldlagerstätten ist der Typ Witwatersrand in Südafrika. Eine der weltgrößten Minen ist die Witwatersrand-Mine, sie beherbergt die tiefsten Bergwerke der Welt, nämlich bis zu 4.000 Meter unter der Erde. Bei Investments in Goldminenaktien ist die Lage der Projekte, die Bergbaufreundlichkeit der Region und die Expertise des Managements wichtig. Auch ein Blick auf die Kosten der Goldförderung ist von Interesse, um die Lukrativität einer Mine abzuschätzen. All dies dient dem Verständnis der Anleger.

Zu den aussichtsreichen Goldunternehmen zählen sicherlich Gold Terra Resource oder Karora Resources. Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=gIxctSHxllA – besitzt in den Nordwest-Territorien ein immens großes Goldlager, nämlich sein Yellowknife City Projekt. Jüngste Bohrungen ergaben bis zu knapp 74 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=OVziizmrCIE – ist bereits Goldproduzent mit seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien. Angestrebt ist eine Goldproduktion von rund 200.000 Unzen jährlich bis 2024.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

