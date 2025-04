Corporate Heath Award 2025: Bewerbungsstart für den Sonderpreis „Gesundes Handwerk“

EUPD Research, der Deutsche bKV-Service, das Handelsblatt und die IKK classic ehren Handwerksbetriebe mit exzellentem Gesundheitsmanagement

Das Handwerk spielt eine zentrale Rolle in der Gesellschaft und gestaltet aktiv unsere Zukunft. Nachhaltigkeit ist fest in der DNA vieler Handwerksbetriebe verankert – durch Werterhaltung, Ressourcenschonung und die Fertigung langlebiger Produkte. Als Rückgrat des deutschen Mittelstands trägt das Handwerk maßgeblich zu wirtschaftlichem Wachstum und Stabilität bei. Doch um auch künftig als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, müssen Betriebe ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen, das die körperlichen und psychischen Belastungen der Mitarbeitenden reduziert und ihre langfristige Leistungsfähigkeit sichert.

Zum neunten Mal wird gemeinsam mit der IKK classic der Sonderpreis „Gesundes Handwerk“ im Rahmen des Corporate Health Awards verliehen. Ausgezeichnet werden Handwerksbetriebe, die mit herausragendem Engagement für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden sorgen und innovative Konzepte im betrieblichen Gesundheitsmanagement umsetzen. Betriebe haben bis zum 31. Juli 2025 die Möglichkeit, sich hier für den Sonderpreis zu bewerben.

„Die vorläufigen Ergebnisse unserer aktuellen Studie ,So gesund ist das Handwerk‘ zeigen eindrücklich, dass das Handwerk eine hohe Resilienz aufweist. So schätzen 85 Prozent der befragten Handwerkerinnen und Handwerker ihren eigenen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. Im Vergleich dazu ist die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes der Gesamtbevölkerung in Deutschland deutlich schlechter (69,9 Prozent). Mit dem Sonderpreis ,Gesundes Handwerk‘ möchte die IKK classic die Handwerksbetriebe auf die Bühne bringen, die mit viel Herzblut hierzu beitragen“, erklärt Frank Klingler, Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben Prävention bei der IKK classic.

Teilnehmende Betriebe erhalten mit ihrer Bewerbung einen kostenlosen Benchmark, der speziell auf die Anforderungen des Handwerks zugeschnitten ist. Dieser wurde von EUPD Research in Zusammenarbeit mit der IKK classic entwickelt und ermöglicht eine fundierte Bewertung des aktuellen betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Die besten Unternehmen qualifizieren sich für ein offizielles Audit und haben die Chance, den Sonderpreis „Gesundes Handwerk“ zu gewinnen. Die Auszeichnung wird am 25. November feierlich im Rahmen der Corporate Health Award-Gala im Steigenberger Grandhotel & Spa auf dem Petersberg nahe Bonn verliehen.

„Gesunde und attraktive Arbeitsplätze sind für die Zukunft des Handwerks essenziell. In den vergangenen Jahren hat die Branche diesen Anspruch zunehmend in den Fokus gerückt und wir sehen, dass immer mehr Betriebe ihn aktiv leben. Die enge und langjährige Zusammenarbeit mit der IKK classic ermöglicht es uns, gezielt auf die spezifischen Herausforderungen des Handwerks einzugehen und Best Practices sichtbar zu machen. Unser gemeinsames Ziel ist es, herausragende Unternehmen auszuzeichnen, die als Vorbilder für die gesamte Branche dienen,“ betont Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +492285043626

web ..: https://eupd-group.com/

email : n.baaken@eupd-research.com

Über EUPD Research:

EUPD ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

Über die IKK classic:

Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten die führende handwerkliche Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000 Beschäftigte an 161 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt über 15 Milliarden Euro. Mit dem Handwerk und der mittelständischen Wirtschaft verbinden die IKK classic gemeinsame Wurzeln und eine in Jahrzehnten gewachsene Partnerschaft. Handwerklich Beschäftigte und ihre Arbeitgebenden wirken aktiv in den zentralen Entscheidungsgremien der Kasse mit und prägen dadurch das Unternehmenshandeln. Dies wirkt sich beispielsweise auch im Betrieblichen Gesundheitsmanagement aus. Hier nimmt die Kasse seit Jahrzehnten eine tragende Rolle ein und leistet somit ihren Teil zur Wertschöpfung und zur Zukunftssicherung im Handwerk. Mehr Informationen: www.ikk-classic.de/bgm

Über das Handelsblatt:

Das Handelsblatt ist die größte Wirtschafts- und Finanzzeitung in deutscher Sprache. Rund 200 Redakteur:innen, Korrespondent:innen und ständige Mitarbeiter:innen rund um den Globus sorgen für eine aktuelle, umfassende und fundierte Berichterstattung. Im Tageszeitungsvergleich zählt die börsentäglich erscheinende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Entscheider:innen der ersten und zweiten Führungsebene zur unverzichtbaren Lektüre. Laut „Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung“ (LAE) 2024 erreicht das Handelsblatt crossmedial 1.035.000 Top-Entscheider:innen börsentäglich. Online ist das Handelsblatt unter www.handelsblatt.com erreichbar.

Über den Deutschen bKV-Service:

Der Deutsche bKV-Service ist ein auf betriebliche Krankenversicherungen (bKV) spezialisierter Makler und Unternehmensberater. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Implementierung von bKV-Konzepten in Zusammenarbeit mit führenden Versicherungsanbietern und Partnern des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Seit über 20 Jahren begleitet der Deutsche bKV-Service Unternehmen bei der Einführung und Verwaltung betrieblicher Gesundheitslösungen. Dabei werden Bedarfsanalysen durchgeführt, individuelle Konzepte erarbeitet und Verhandlungen mit Versicherern geführt. Zudem wird die interne Kommunikation begleitet, um eine effektive und nachhaltige Umsetzung der bKV sicherzustellen.

Pressekontakt:

EUPD Research Sustainable Management GmbH

Frau Nicole Baaken

Adenauerallee 134

53113 Bonn

fon ..: +492285043626

email : n.baaken@eupd-research.com

