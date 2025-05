Ausgezeichnet arbeiten: Mitarbeitende liegen der Stadtverwaltung Neuwied am Herzen

Stadtverwaltung am Rhein erhält Auszeichnung für ihr vorbildliches Gesundheitsmanagement

Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der psychische Gesundheit in den Fokus rückt, gezielte Präventionsangebote schafft und auf enge Kooperationen mit externen Gesundheitspartnern setzt, hat sich die Stadtverwaltung Neuwied als moderner und verantwortungsvoller Arbeitgeber positioniert. Für dieses umfassende Engagement – von strukturiertem Betrieblichem Eingliederungsmanagement bis hin zu nachhaltiger Gesundheitsförderung – wurde der Stadtverwaltung Neuwied nun die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ verliehen.

Dieses Gütesiegel wird vom Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen EUPD Research vergeben und steht für eine moderne, mitarbeitendenorientierte Unternehmenskultur. Es kennzeichnet Institutionen, die sich in besonderer Weise für das körperliche und mentale Wohlbefinden ihrer Beschäftigten engagieren. Für die Stadtverwaltung Neuwied ist diese Auszeichnung ein starkes Signal – sowohl nach innen als auch nach außen. Bestehende Mitarbeitende erfahren dadurch eine wertschätzende Bestätigung ihres Arbeitsumfelds, während potenzielle neue Kolleginnen und Kollegen erkennen, dass Gesundheit und Fürsorge hier keine Floskeln, sondern gelebte Praxis sind. Gleichzeitig würdigt das Siegel den kontinuierlichen Einsatz der Menschen innerhalb der Verwaltung, die das Thema Gesundheitsmanagement engagiert vorantreiben.

Oberbürgermeister Jan Einig betont: „Die Menschen sind das Herzstück unserer Stadtverwaltung. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen – natürlich in erster Linie aus menschlichen Gründen, aber zusätzlich auch als Arbeitgeber, vor allem in Zeiten des (Fach-)Kräftemangels. Gesundheitsmanagement spielt in unserem Hause eine zentrale Rolle, weil gesunde Mitarbeitende ein Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg sind. Die Zertifizierung als „Gesunder Arbeitgeber“ freut uns daher sehr. Sie bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie ist zugleich Motivation: Wir werden auch weiterhin innovative Maßnahmen ergreifen, um das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden zu stärken.“

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, würdigt die Leistung: „Die Stadtverwaltung Neuwied überzeugt mit einem Gesundheitskonzept, das nicht nur auf dem Papier steht, sondern konkret wirkt. Besonders positiv hervorzuheben sind die durchdachten Maßnahmen zur Suchtprävention, das systematische Konfliktmanagement und der Fokus auf mentale Gesundheit – unterstützt durch externe Fachstellen und langjährige Kooperationen mit qualifizierten Partnern. Das zeigt, dass hier nicht nur kurzfristige Lösungen gesucht werden, sondern nachhaltige Strukturen etabliert sind.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ erhalten Sie hier.

Über die Stadtverwaltung Neuwied:

Die Stadtverwaltung Neuwied hat rund 800 Mitarbeitende, die die breit gefächerten Aufgaben einer kommunalen Verwaltung erfüllen. Dazu gehören unter anderem das Bau-, das Sozial-, das Jugend-, das Schul- und Sport-, das Ordnungs- und das Standesamt, aber auch das Stadtmarketing, das Immobilienmanagement, die Kämmerei und die Feuerwehr sowie 13 städtische Kindertagesstätten und eine Volkshochschule. Neuwied liegt am Rhein und ist eine große, kreisangehörige Stadt mit rund 68.000 Einwohnern, die sich auf die Innenstadt und 13 Stadtteile verteilen.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

