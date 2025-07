Puressentiel Mückenschutz für die ganze Familie

Rein natürlich und hochwirksam gegen Insektenstiche.

Sommer, Sonne – aber ohne Mücken oder Zeckenstiche! Die Puressentiel Anti-Stich Produktlinie bietet effektiven Schutz vor Mücken mit einem rein pflanzlichen Wirkstoff aus Zitronen-Eukalyptus. Diese Produkte sind eine ebenso wirkungsvolle(1), nachgewiesene Alternative zu chemischen Mitteln, die DEET enthalten können. Ideal für die ganze Familie!

Sommerzeit ist Draußenzeit – ob beim Picknick, beim Schwimmen, Wandern oder auf Reisen. Doch auch Zecken, Mücken und andere stechende Insekten genießen die warmen Temperaturen – bei uns im Garten genauso wie an Urlaubsdestinationen.

Effizient, ganz ohne Chemie

Die auf pflanzlicher Basis wirkende Powerformel gegen lästige Mücken, Tigermücken und Co. heißt: Puressentiel Anti-Stich Produkte mit einem Repellentien-Wirkstoff 100% pflanzlichen Ursprungs, der aus dem ätherischen Öl des Zitronen-Eukalyptus gewonnen wird. Damit sind sie eine effiziente(1) Alternative zu chemischen Formeln und genauso wirksam. Insbesondere das synthetisch hergestellte Abwehrmittel DEET (Diethyl Toluamid) steht in der Kritik: Es soll laut Studien(2) nervenschädigend und reizend wirken sowie schlecht umweltverträglich sein.

Schutz für die gesamte Familie

Ob für den Sommerurlaub oder den Alltag zu Hause: Die Puressentiel Anti-Stich-Linie ist der ideale Begleiter. Sie umfasst repellierende Produkte ohne neurotoxisches Insektenabwehrmittel sowie Produkte zur Beruhigung nach einem Insektenstich. Dank ihrer pflanzlichen Formulierung sind die Produkte für die ganze Familie geeignet. Für Babys hat Puressentiel entsprechende Produkte im Sortiment wie den Repellent-Roll-on, das Kinder ab einem Jahr vor Mückenstichen schützt. Für einen Sommer ohne Mückenstiche: Die Produkte von Puressentiel:

Abwehrende Milch Wasserfest Tropische Zonen

Ideal für feuchte und schwitzende Haut, für Reisende in tropische Gebiete, sportliche Aktivitäten oder Schwimmen im Meer/See:

– 100 % pflanzlicher Wirkstoff, gewonnen aus Java-Zitronengras – ohne neurotoxisches Insektenabwehrmittel

– Verstärkte Wirksamkeit gegen tropische Mücken: 8 Stunden(3)

– Wirksam bis zu 9 Stunden(3) gegen gemeine Mücken und bis zu 7 Stunden(3) gegen Tigermücken

– Sanfte und feuchtigkeitsspendende Formel: geeignet für Gesicht und exponierte Bereiche

– Für Kinder ab 1 Jahr und Schwangere geeignet

Anti-Stich Spray Abwehrend + Lindernd

Das Anti-Stich-Spray besticht mit seiner doppelten Wirkung – es wehrt stechende Insekten ab und wirkt gleichzeitig beruhigend, sobald es auf einen Stich aufgetragen wird. Ideal in gemäßigten Zonen zum Schutz vor Mücken und anderen stechenden Insekten, die Krankheiten übertragen:

– 100% pflanzlicher Repellent-Wirkstoff – ohne neurotoxisches Insektenabwehrmittel – nicht hautreizend. Für Körper und Gesicht.

– Wirksam bis zu 7 Stunden(3) gegen Mücken, Tigermücken

– Wirksam bis zu 6,5 Stunden(3) gegen tropische Mücken

– Wirksam bis zu 5 Stunden(3) gegen Zecken

– Für Kinder ab 30 Monate geeignet

Anti-Stich Abwehrspray für Kleidung und Textilien

Das Spray kann auf alle Arten von Textilien gesprüht werden wie Kleidung, Bettwäsche, Schlafsäcke, ohne Flecken zu hinterlassen oder sie zu verfärben. Ideal für Reisende in Risikogebiete und Wanderer:

– 100% pflanzlicher Repellent-Wirkstoff – ohne neurotoxisches Insektenabwehrmittel – nicht hautreizend

– Wirksam gegen Mücken und andere stechende Insekten

– Wirksam bis zu 8 Stunden(3) gegen Mücken, Tigermücken und tropische Mücke

– Wirksam bis zu 4,5 Stunden(3) gegen Zecken

– Für Kinder ab 6 Monate geeignet

Preise und Verfügbarkeit

Die Produkte von Puressentiel sind in Apotheken und Drogerien oder über den Online-Shop von Puressentiel erhältlich.

– Abwehrende Milch Wasserfest Tropische Zonen 75ml: 19,9EUR

– Anti-Stich Spray Abwehrend + Lindernd: 17,9EUR / 200ml: 29,9EUR

– Abwehrspray für Kleidung & Textilien 150ml: 24,9EUR

Bildmaterialien finden Sie hier.

Über Puressentiel

Puressentiel ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das 2005 von Isabelle und Marco Pacchioni in Paris gegründet wurde. Als Experte für natürliche Gesundheit hat es sich Puressentiel zur Aufgabe gemacht, der Natur das Beste zu entnehmen und es in seiner reinsten und möglichst umweltfreundlichsten Form allen zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet Produkte auf der Basis von ätherischen Ölen und Pflanzenextrakten an, die einfach und sicher anzuwenden sind und es zum Ziel haben, alltägliche Beschwerden zu lindern. Das Portfolio umfasst derzeit mehr als 280 Produkte, welche über den Fachhandel (Apotheken und Drogerien) vertrieben werden. Seit 2010 expandiert das Unternehmen auf internationaler Ebene und ist heute in rund 100 Ländern vertreten. Die DACH-Filiale wurde 2018 in der Schweiz gegründet, hat ihren Sitz in Genf und beschäftigt 9 Mitarbeitende.

Nutzen Sie das Puressentiel Abwehrspray + Lindernd, Abwehrspray Kleidung & Textilien und Wasserfeste Abwehrende Milch vorsichtig. Vor der Anwendung das Etikett und die Produktinformationen sorgfältig lesen.

(1) Bei gleicher Konzentration, Journal of the American Mosquito Control Association: Scott P. Carroll und Jenella Loye, „PMD, a Registered Botanical Mosquito Repellent with Deet-Like Efficacy“, Journal of the American Mosquito Control Association, Vol. 22, Nr. 3, 2006, S. 507-13.

(2) Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125160/

(3) Wirksamkeit im Labor getestet: Abwehrspray + Lindernd: Bis zu 7 Stunden gegen Tigermücken (Aedes albopictus) und gegen gemeine Stechmücken (Culex pipiens) sowie Sandmücken (Phlebotomus duboscqi); bis zu 6,5 Stunden gegen Tropische Mücken (Aedes aegytpi und Anopheles gambiae); bis zu 5 Stunden gegen Zecken (Ixodes ricinus). Abwehrspray Kleidung & Textilien: Bis zu 8 Stunden gegen Tigermücken (Aedes albopictus), tropische Mücken (Aedes aegypti, Anopheles gambiae, Culex quinquefasciatus) sowie gemeine Stechmücken (Culex pipiens); bis zu 7,5 Stunden gegen Sandmücken (Phlebotomus duboscqi); bis zu 4,5 Stunden gegen Zecken (Ixodes ricinus). Wasserfeste Abwehrende Milch: tropische Mücken: Anopheles gambiae 8 Std., Aedes aegypti 7,10 Std. und Tigermücken (Aedes albopictus) 7 Std.; gemeine Mücken (Culex pipiens) 9 Std. und Sandmücken (Phlebotomus duboscqi) 6,45 Std.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Contcept Communication GmbH

Frau Cosett Zihler

Hardturmstraße 76

8005 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 43 501 33 04

web ..: http://www.contcept.ch

email : cosett.zihler@contcept.ch

–

Pressekontakt:

Contcept Communication GmbH

Frau Simona Dürmüller

Hardturmstraße 76

8005 Zürich

fon ..: +41 43 501 33 00

web ..: http://www.contcept.ch

email : simona.duermueller@contcept.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

cit gibt Ausblick auf KI in der Low-Code-Plattform cit intelliForm Unternehmensnachfolge Passau: Wenn kein Familiennachfolger bereitsteht, übernehmen Externe die Verantwortung