Perle am Mühlenteich: portugiesische Köstlichkeiten für die ganze Familie

Sie möchten mit Ihrer Familie mal wieder so richtig schön essen gehen? Sie sind auf der Suche nach einem Restaurant, in dem Sie ein wunderschönes Ambiente genießen können?

Lassen Sie sich von der Auswahl und der wunderschönen Lage der Perle am Mühlenteich in Hagenow begeistern und lernen Sie die portugiesische Küche von ihrer leckersten Seite kennen. Bei uns erwarten Sie leichte und deftige, portugiesische und regionale Speisen, die nicht nur Ihren Hunger stillen, sondern Sie in ein wahres Geschmackserlebnis entführen.

Portugiesische Küche vom Feinsten in Hagenow

Die Perle am Mühlenteich in Hagenow wartet mit einer allzeit frischen Küche und Speisen aus nachhaltig bezogenen Lebensmitteln auf Sie. Neben unseren Vorspeisen findet sich auf unserer Karte ein umfassendes Angebot aus Pasta, Fleisch und Fisch. Vegane Gerichte lassen sich ebenfalls auf der Speisekarte finden. Bei einem geselligen Abend mit Ihren Liebsten punktet die Perle zudem mit einer umfangreichen Getränke- und Spirituosenkarte. Mal typisch deftig mecklenburgisch, mal mit südlichem Flair – bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei. Damit es nicht langweilig wird, verändert sich die Saisonkarte mehrmals im Jahr und widmet sich der jeweiligen Jahreszeit.

Auch wenn Ihnen mal nach einem schnellen Mittagessen ist, können Sie bei der Perle am Mühlenteich nichts falsch machen: Kommen Sie einfach zum Essen vorbei oder nehmen Sie sich Ihre Lieblingsgerichte mit – gerne auch in eigenen Behältern.

Unser Hotel & Restaurant begeistert schon seit vielen Jahren Geschäftsleute, Freunde und Familien gleichermaßen. Unser vielseitiger Gastronomiebetrieb ist ideal gelegen: Sie finden uns im Zentrum von Hagenow unmittelbar am Mühlenteich. Genießen Sie beim Essen den schönsten Ausblick von unserem Restaurant aus, in dem Sie Wahl zwischen 40 Plätzen im Innenbereich oder 40 Plätze im Wintergarten oder 40 Plätzen auf unserer gemütlichen Gartenterrasse haben.

Unser Angebot auf einen Blick

Sie möchten mit Ihrer Familie oder mit Ihren Kollegen die portugiesische Küche in Hagenow erleben? Hier finden Sie unser umfassendes Angebot auf einen Blick:

Vorspeisen, Salate und Kleinigkeiten sowie Suppen

Pasta, Fleisch und Fisch

Vegane Gerichte

Desserts

40 Plätze im Innenbereich

40 Plätze im Wintergarten

40 Plätze auf der Gartenterrasse

Ob für ein Bankett, kleine Firmen- oder Familienfeiern, zum Geschäftsessen oder einfach zum gemütlichen Verweilen, wir freuen uns auf Ihren Besuch in Hagenow.

