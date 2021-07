Technik für die ganze Familie, mit kreativer Finanzierung

Ein neues Handy, oder einen günstigeren Stromvertrag zu bekommen, ist für viele beinahe alltäglich geworden. Nicht so, wenn man eine schlechte Bonität hat. Dafür gibt es jetzt eine Lösung.

Halle, 16.07.2021 – Mietkauf für ein neues Smartphone – ein überzeugendes Konzept

Für die meisten Verbraucher ist es heute unverzichtbar, die komplette Familie mit modernster Technik, den neuesten Smartphones und günstigen Stromtarifen zu versorgen. Die Family-Technik GbR hat eine Lösung gefunden, wie Finanzierung und Mietkauf auch ohne Bonitätsprüfung möglich ist.

Endlich zum günstigeren Stromanbieter wechseln

Der Anbieter Family Technik überzeugt mit innovativen Ideen für die ganze Familie. Zum Angebot von Family Technik gehört die Vermittlung von günstigen Strom- und Gastarifen. Günstiger Strom kann heute angesichts der immer weiter steigenden Strompreise ein entscheidender Faktor für Energiesparpotenziale im Familien-Budget sein.

Mit Family Technik ist günstiger Strom für jeden möglich. Der Anbieter vermittelt 100 % Ökostrom. Und dabei sind auch zusätzlich attraktive Prämien für den Wechsel möglich – so kann die ganze Familie mit dem Stromwechsel gleich noch mit einem neuen Top-Smartphone ausgestattet werden. Und der Umweltaspekt kommt obendrein dazu -der Strom ist nachweislich 100 % Ökostrom und damit eine Wohltat für die Umwelt

Family Spezial – das neue Smartphone nebenbei durch Punkte „ersammeln“

Auch ohne SCHUFA ganz einfach so nebenbei ohne zusätzliche Ausgaben zum neuen Smartphone kommen – mit einem smarten Konzept sorgt Family Technik dafür. Durch Käufe des alltäglichen Bedarfs (Tierfutter etc.) können die Nutzer bei zahlreichen Online Anbietern einkaufen und bekommen zusätzlich Punkte für ein neues Smartphone, die dann, wenn genügend Punkte zusammen sind, bei Family Technik gegen das gewünschte neue Smartphone eingetauscht werden können. So geht Handykauf heute sogar ohne Schufaprüfung und ganz problemlos.

Schnelles Internet zu fairen Tarifen

Family Technik sorgt auch für schnelles Internet für die ganze Familie. Auf der Webseite können Angebote für DSL Verträge mit Top Flatrate zu sehr günstigen und transparenten Konditionen gebucht werden. So ist schnelles Internet auch ohne Schufa möglich.

Prepaid Strom als neues Konzept

Family Technik bietet auch eine Revolution auf dem Strommarkt – den Prepaid Strom. Wer auf dieses Modell der Stromversorgung wechselt, bekommt die totale Kostenkontrolle und kann seinen Energieverbrauch bedarfsgerecht steuern. Nachzahlungen gehören bei diesem Strommodell der Vergangenheit an. Das Gute daran ist auch, dass keine laufenden Kosten entstehen. Der Verbraucher zahlt nur für den Strom, den er wirklich verbraucht. Und eine Nachzahlung und Jahresabrechnung entfällt.

Mietkauf des neuen Smartphones

Das Highlight zum Schluss, das mit weitem Abstand beliebteste Angebot der Family-Technik GbR sind die Mietkauf Angebote. Diese Angebote sind gewissermaßen das Beste aus zwei Welten, Miete und Finanzierung. Die Rate ist so gering, als ob Du das gewünschte Smartphone wirklich nur mietest, trotzdem gehört es Dir am Ende der Laufzeit. Gleichzeitig entfällt aber die lästige Bonitätsprüfung und damit auch die Schufa Prüfung. Damit ist der neue Vertrag zusammen mit dem schicken, neuen Handy nur noch eine Unterschrift entfernt.

Alle Informationen auf der Webseite

Auf der Online Präsenz https://family-technik.de/ können alle Angebote des Anbieters im Detail eingesehen werden. Außerdem ist die sofortige Kontaktaufnahme und Nutzung des Angebotes möglich. Family Technik bietet ein komplettes Angebot für innovative Finanzierungsmöglichkeiten für neue Smartphones für die ganze Familie. Außerdem ist günstiger Strom und schnelles Internet möglich. Und auch für Ökostrom gibt es attraktive Tarife und Wechselmöglichkeiten. Mit Prepaid Strom steht zudem ein völlig neues Strom-Nutzungskonzept im Angebot. Der Anbieter hat reichlich Erfahrung in seinem Segment und tritt als seriöse GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) auf, haftet also für alle Verträge.

Das Unternehmen gibt es nun seit beinahe 20 Jahren auf dem Markt. Die Angebote sind so beliebt, dass die Family-Technik in dieser Zeit über 700.000 Verträge bearbeitet hat. Diese Erfahrung kommt heute allen Kunden zugute. Kein Wunder, dass es schwerfällt, die Webseite zu verlassen, ohne Bestellung, die Angebote sind einfach zu interessant. Da hilft nur, selbst testen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://family-technik.de/

email : info@family-technik.de

Family-Technik ist eine GbR (keine GmbH), die insbesondere Familien, die in wirtschaftlich herausfordernden Umständen leben, oder eine negative Schufa Auskunft haben, dennoch die Möglichkeit zu geben, aktuelle Smartphones, günstige Stromverträge oder bessere Internet, DSL- und Telefonverträge zu erhalten, indem sie Finanzierungen abseits der üblichen Vorgehensweise ermöglichen. Das Unternehmen konnte in seinem fast 20-jährigen Bestehen über 700.000 Verträge bearbeiten.

Pressekontakt:

Family Immobilien und Technik GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://family-technik.de/

email : info@family-technik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Geheimnis der magischen Bilder – Abenteuerlicher Fantasy-Roman