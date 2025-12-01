  • Das neue Weihnachtslied von DJ Sally B. & Selmi Gee

    Ein Lied in zwei Versionen – englisch und deutsch

    BildMit „Weihnacht – Wunderbar“ und der englischen Version „Christmas Wonderful“ präsentieren DJ Sally B. & Selmi Gee moderne Christmas Dance-Pop-Singles, die klassische Weihnachtsstimmung mit zeitgemäßem EDM- und Pop-Sound verbindet. Glöckchen, funkelnde Synths, moderne Drums und eine eingängige Hooks machen die Titel ideal für aktuelle X-Mas-, Pop- und Dance-Playlists. Zwei Tracks mit klarer emotionaler Male-Pop-Stimme – energetisch und romantisch.

    Die Songs erscheinen über Good & Bad Records und Big Jam Records, beides Label aus dem Hause Big Jam Music & Media Group, und werden als umfangreiches Mix-Paket veröffentlicht:
    o „Weihnacht – Wunderbar“ in 7 verschiedenen Mixen
    o „Christmas Wonderful“ in 13 verschiedenen Mixen

    Damit bieten die Releases flexible Einsatzmöglichkeiten für Radio, Streaming, Clubs, DJs sowie TV- und Social-Media-Content in der Weihnachtszeit – von radiotauglichen Versionen bis zu cluborientierten Mixen. Die zweisprachigen Versionen bieten zwei flexible, zeitgemäße Weihnachtsprodukte mit internationaler Anschlussfähigkeit.

    Titel: „Weihnacht – Wunderbar“
    Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
    Label: Good & Bad Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
    Katalog-Nr.: GABR 004
    EAN/UPC/ICPN: 4099496009631
    VÖ-Datum: 12.12.2025

    Pressekontakt / Booking:
    Big Jam Music & Media Group
    CEO Salvatore Battiato
    E-Mail: sally2407@me.com
    Telefon: +49 152 06666238
    Website: www.big-jam.com
    Web: www.djsallyb.com

    und

    Titel: Christmas Wonderful
    Interpret: DJ Sally B. & Selmi Gee
    Label: Big Jam Records (aus dem Hause Big Jam Music & Media Group)
    Katalog-Nr.: BJR 002
    EAN/UPC/ICPN: 4099496008924
    VÖ-Datum: 12.12.2025

    Kontakt / Booking
    Big Jam Records
    Big Jam Music & Media Group
    CEO Salvatore Battiato
    Telefon: +49 152 06666238
    E-Mail: sally2407@me.com
    Web: www.big-jam.com
    Web: www.djsallyb.com

