George La Busch – „Wenn jeden Tag nur Weihnachten wär“ (Nashville Version 2025)
Ein Remix seines alten Hits
Der beliebte Weihnachtssong „Wenn jeden Tag nur Weihnachten wär“, ursprünglich 2017 von Georg Labusch geschrieben und veröffentlicht, erscheint nun in einem komplett neuen musikalischen Gewand.
Gemeinsam mit Horst Lemke hat Georg Labusch den Titel vollständig neu arrangiert und ihn in ein modernes Nashville-Country-Erlebnis verwandelt.
Besonders hervorzuheben: Alle Instrumente wurden zu 100 % von Hand eingespielt – keinerlei elektronische oder digitale Instrumente kamen zum Einsatz. Dadurch entsteht ein authentischer, warm-organischer Sound, der die besondere Magie des Songs trägt. Die neue Version verbindet traditionelle Weihnachtsatmosphäre mit zeitgemäßem Country-Feeling und liefert ein Hörerlebnis, das qualitativ herausragt und lange im Ohr bleibt.
Der Song ist ab sofort in allen bekannten Download- und Streaming-Portalen verfügbar. Das passende Musikvideo steht auf YouTube bereit und ist selbstverständlich auch in den gängigen Social-Media-Kanälen zu finden.
Für professionelle Anwender ist der Titel zusätzlich über MPN erhältlich.
Titel: Wenn jeden Tag nur Weihnachten wär (Nashville Version 2025)
Künstler: George La Busch
Texter: Georg Labusch
Komponisten: Georg Labusch & Horst Lemke
Produktion: CHD Sound & Music und Marabu Records
Länge: 03:21 Minuten
Label: CHD Sound & Music
Copyright: 2025 CHDSound & Music
Release: 2025-12-05
Quelle: Büro George La Busch
