Die Veröffentlichung des neuen Musik-Albums „Musik & Liebe“ – Von George La Busch

Ein Meisterwerk der Musikproduktion

Nach einem Jahr intensiver Arbeit und kreativer Zusammenarbeit ist es endlich soweit: Das neue Album „Musik & Liebe“ von George La Busch erscheint. Das Album umfasst 13 Titel plus einen exklusiven Bonustitel und ist das Ergebnis einer einzigartigen Gemeinschaftsproduktion zwischen CHD Sound & Music (Georg Labusch) und Marabu Records (Horst Lemke). Die Entstehung von „Musik & Liebe“ war eine wahre Reise durch die Welt der Musik – geprägt von emotionalen Musikvariationen, innovativen Soundlandschaften und einer völlig neuen Herangehensweise an Komposition und Produktion. Die Texte stammen aus der Feder von Georg Labusch, die Kompositionen entstanden in enger Zusammenarbeit zwischen Georg Labusch und Horst Lemke. Das Ergebnis ist ein Album, das stimmlich und soundtechnisch neue Maßstäbe setzt. Fans dürfen sich auf eine Mischung aus eingängigen Melodien, experimentellen Klängen und tiefgründigen Texten freuen, die das Album zu einem unverwechselbaren Erlebnis machen. Eine gelungene Mischung aus Popmusik, Balladen und Rocksounds. „Es war eine intensive und inspirierende Zeit, dieses Album zu erschaffen“, so Georg Labusch.

„Unsere Vision war es, etwas zu schaffen, das sowohl emotional tiefgründig als auch musikalisch innovativ ist. Ich glaube, wir haben mit Musik & Liebe eine ganz neue Musikwelt erschaffen, die in ihrer Vielfalt und Detailverliebtheit einzigartig ist. „Die Produktion fand in den renommierten Tonstudios Marabu Records in Deutschland und CHD Sound & Music in der Schweiz statt. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Studios und den Künstlern führte zu einer aufwendigen Produktion, die durch ihren detailreichen Sound und ihre Vielfalt begeistert. Die ersten Tracks, „Wenn Du nah bei mir bist“, „Für immer Dein – Für immer mein“ und „Schluss aus und vorbei“, haben bereits vorab auf allen Plattformen für Aufsehen gesorgt.

„Musik & Liebe“ wird ab 29. März 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie als physische Kopie, bei CHD Sound & Music, erhältlich sein. Fans dürfen sich auf ein musikalisches Erlebnis freuen, das sowohl in seiner Tiefe als auch in seiner Klangvielfalt einzigartig ist.

Weitere Informationen zu George La Busch und „Musik & Liebe“ finden Sie aufwww.George-LaBusch.ch und www.CHD-Music.ch

Quelle: CHD Sound & Music

