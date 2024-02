Das neue Album vom George la Busch ist da!

Ein Musikfeuerwerk für alle Sinne: CHD Sound & Music und Marabu Records präsentieren das neue Album von George La Busch

München, 24. Februar 2024 – Mit großer Vorfreude präsentieren CHD Sound & Music und Marabu Records das brandneue Album von George La Busch. Unter dem Titel „EINFACH ICH“ veranstalten die renommierten Musikproduzenten eine Release-Party in Form eines Live-Konzerts im Tanzcafé Maratonga, in München Innere Wiener Str. 19.

Ein Musical Highlight – „EINFACH ICH“

Inspiriert von verschiedenen Musikrichtungen und gespeist aus der reifen Künstlerschaft von George La Busch, erwartet die Besucher ein einzigartiges musikalisches Erlebnis. Das neue Album „EINFACH ICH“ zeichnet sich durch die Vielfalt seiner 12 meisterlich produzierten Tracks aus, die Genres von Schlager über Pop bis hin zu Rock abdecken. Mehr als nur eine Zusammenstellung von Songs, ist dieses Album ein wahres Sammelwerk von künstlerischer Ausdruckskraft und handwerklicher Perfektion. Es sind die feinen Nuancen und der subtile Einsatz von Instrumenten, die den Zuhörer in ein musikalisches Abenteuer entführen und zugleich eine tiefere Verbindung zum Künstler herstellen. Dieses Album ist nicht nur das Ergebnis von George La Busch’s unermüdlicher Leidenschaft für Musik, sondern auch das Ergebnis der Zusammenarbeit zwei der erfahrensten Musiker und Produzenten im Geschäft, Georg Labusch von CHD Sound & Music und Horst Lemke von Marabu Records – zwei Profis mit jeweils über 50 Jahren Erfahrung in der Musikbranche.

Eine aufwendige Produktion und Musik für jeden Geschmack

Die Produktion des Albums „EINFACH ICH“ ist das Ergebnis von monatelanger kreativer Arbeit im Studio, bei der jedes Lied mit handeingespielten Instrumenten aufgenommen wurde, um den Hörern ein authentisches und einzigartiges Hörerlebnis zu bieten. George La Busch hat in diesem Album seinen musikalischen Horizont erweitert, um eine breite Palette von Genres zu erkunden, und ist in die Tiefen verschiedener musikalischer Stilrichtungen eingetaucht, um eine Kollektion zu schaffen, die jeden Ton und jede Melodie meisterhaft beherrscht. Zusätzlich zu seiner musikalischen Meisterschaft spiegelt das Album auch George La Busch’s tiefe Verbundenheit zu seinen Fans und zur Musikgemeinde im Ganzen wider. Ob Sie nun ein begeisterter Musikliebhaber auf der Suche nach neuen Klängen sind, oder ob Sie einfach nur die harmonischen Klänge von gut gemachter Musik genießen wollen, dieses Album verspricht, jeden musikalischen Gaumen zu befriedigen und jedes Ohr zu erfreuen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CHD Sound & Music

Fuchsacker 670

CH 9426 Lutzenberg

Telefon: +41 76 481 61 51

E-Mail: office@CHD-Music.ch

Homepage: www.chd-music.ch

Quelle: CHD Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Regionale Untersuchung der Schluffe identifiziert höchste anomale Standorte im Konzessionsgebiet Klondike District Unser Unternehmen nimmt die Festplattenlöschung in Herford vor