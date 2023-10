Wir wollen immer die Gewinner sein – der neue sportliche Song von George la Busch

Die Vorauskopplung aus dem neuen Album

Musikliebhaber können sich auf den neuesten Tonträger von CHD Sound & Music freuen: „Wir wollen immer die Gewinner sein.“ Die Single wird eine Vorveröffentlichung aus dem neuen Musikalbum 2024 darstellen und ab dem 27. Oktober 2023 in allen bekannten Downloadportalen und im Music-Store von CHD Sound & Music erhältlich sein.

Vorboten eines spannenden Musikalbums

„Wir wollen immer die Gewinner sein“ ist nicht nur ein neuer Song. Es ist der Vorbote einer Reihe von aufregenden musikalischen Leckerbissen, die die Fans von George La Busch im Jahr 2024 erwarten werden. Und dieser spezielle Titel ist kein beliebig gewählter Track. Das Lied trägt eine tiefe Botschaft in sich. Es beleuchtet den menschlichen Wunsch, ständig und in allem siegreich zu sein, und kontrastiert dies mit der unabwendbaren Tatsache, dass es im Spiel des Lebens auch Verlierer gibt. „Aber letztendlich gibt es keine Verlierer, weil alle Menschen auch Gewinner sein können“, lautet die zugrunde liegende Botschaft des Songs.

Nicht nur musikalisch reizvoll, so hat der Text auch eine nachdenkliche Tiefe.

„Wir wollen immer die Gewinner sein“ hat definitiv das Potenzial, Werke aus eigenem Hause zu einem modernen Klassiker zu machen. Der Titel wurde fachmännisch produziert von CHD Sound & Musik in Zusammenarbeit mit Horst Lemke von Marabu-Records. Beide Musiker verstehen ihr Handwerk vorzüglich und das Ergebnis ist ein Stück, das so dynamisch wie gefühlvoll ist. Seine kraftvolle Melodie hat etwas Hymnenhaftes und könnte problemlos vor Sport- und Spielveranstaltungen abgespielt werden. Aufgrund seiner einprägsamen Melodie gibt es bei den Songs von George La Busch fast eine Garantie, dass der Song im Ohr des Hörers bleibt. Die Präsentation des vollständigen Albums soll dann am 24. Februar 2024 in München bei einem Konzert erfolgen. Ein Event, auf das sich sowohl Medienvertreter als auch die breite Öffentlichkeit freuen können.

George la Busch – Wir wollen immer die Gewinner sein 04:13 Minuten

Komponisten: Georg Labusch

Textdichter: Georg Labusch

Arranger: Horst Lemke

Bass: Lars Slowak

Chorus: Horst Lemke

Chorus: Georg Labusch

Drums: Dirk Brand

Guitar: Horst Lemke

ISRC-Nr.: CHC932300008

© 2023 CHD Sound & Music, so wie Marabu Records

Label CHD Sound & Music

EAN/UPC 4099885801549

VÖ-Datum: 27.10.2023

Quelle: George la Busch/ CHD Music

